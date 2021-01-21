Две крупные улицы в Алматы могут сделать односторонними

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Улицы Ауэзова и Достык в Алматы предложили сделать односторонними, передает Kazakhstan Today.

Новые односторонние улицы прописали в обновленном варианте КСОД (комплексной схемы организации дорожного движения), привязанной к проекту генерального плана развития мегаполиса, который сейчас обсуждается чиновниками и общественностью в соцсетях, пишет сайт " Колеса ".

Из КСОД видно, что односторонней в направлении сверху вниз (с юга на север) до 2023 года планируется сделать улицу Брусиловского, а на улице Тлендиева - вернуть двустороннее движение.

К 2030 году односторонними могут сделать:

Нурмакова и Манаса в направлении север - юг от Толе би до Абая;

Ауэзова от Жандосова до Толе би (направление не уточняется, но, судя по всему, будет с юга на север);

Айтеке би в направлении запад - восток от Ауэзова до Назарбаева;

Казыбека би в направлении восток - запад от Айтиева до Назарбаева;

Айтиева в направлении север - юг от Казыбека би до Толе би;

Достык в направлении север - юг от Казыбека би до Сатпаева.

В предлагаемом решении проектировщики опираются на КСОД, разработанную при бывшем акиме Алматы Бауыржане Байбеке. Но не все односторонние улицы, ранее прописанные в КСОД, "заводят" в генплан, а на большинстве и вовсе предлагают поменять направление движения впервые.

Проект генерального плана еще не окончательный, утвердить его предполагается до июля 2021 года.

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