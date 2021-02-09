Движение по автодорогам ограничат в Акмолинской и Алматинской областях из-за метели

Нур-Султан. 8 февраля. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило об ограничении движения по некоторым автодорогам РК, передает Kazakhstan Today.

В Акмолинской области с 10.30 сегодняшнего дня в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Нур-Султан - Коргалжын, на участке от Нур-Султана до Коргалжынского заповедника", - проинформировали в ведомстве.

Также сообщается, что в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) с 10.00 сегодняшнего дня введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге Ушарал - Достык, на участке от станции Коктума до станции Достык.

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