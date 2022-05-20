Движение по двум проспектам временно перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Северо-западный циклон вызовет обострение синоптических процессов на большей территории Казахстана, в связи с чем ожидаются дожди. На западе - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе области с пыльной бурей, на западе РК в ночные часы ожидается туман, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На северо-восток и центр страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с ним ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

В центре, на востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20, на востоке области 23-28 метров в секунду.

Днем на севере, западе, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью на севере области до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метра в секунду.

Днем на западе, юге, севере Актюбинской области ожидаются гроза, на севере области град, ночью на западе области туман, усиление ветра ночью на юге, западе, днем на западе, юге, в центре области до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20, порывы 24-29 метров в секунду.

На западе, севере Акмолинской области ожидается гроза, днем на юго-востоке области - пыльная буря, усиление ветра до 15-20, на севере области временами 23 метра в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, на западе, востоке области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью на западе, севере, в центре, днем на большей части Атырауской области ожидается гроза, усиление ветра на большей части области до 15-20 метров в секунду.

Ночью на северо-востоке, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, ночью на северо-востоке, востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на севере Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане ожидается переменная облачность, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 9-14, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы - переменная облачность, +24 - +26 градусов, скорость ветра 5-10 метров в секунду.