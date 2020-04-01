Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - Движение ряда пассажирских поездов приостановили в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране АО "Пассажирские перевозки" сообщило о приостановлении движения следующих пассажирских поездов:

- № 77/78 Мангистау - Шу с 31 марта;

- № 21/22 Кызылорда - Семей с 1 апреля;

- № 37/38 Мангистау - Атбасар со 2 апреля;

- №339/340 Павлодар - Пресногорьковская с 3 апреля;

- № 43/44 Костанай - Отар с 1 апреля;

- № 56/55 Кызылорда - Кокшетау с 2 апреля;

- № 76/75 Кызылорда - Петропавловск с 1 апреля;

- № 107/108 Жезказган - Караганды с 1 апреля;

- № 117/118 Кызылорда - Жезказган со 2 апреля;

- № 122/121 Караганды - Семей со 2 апреля;

- № 309/310 Мангистау - Кандыагаш с 1 апреля;

- № 327/328 Костанай - Караганда с 1 апреля;

- № 612/611 Караганда - Жанарка - Каражал с 31 марта;

- № 621/622 Костанай - Аркалык с 1 апреля;

- № 641/642 Оскемен - Зыряновск с 1 апреля;

- № 6983/6984 Оскемен - Риддер с 1 апреля.

Убедительно просим пассажиров соблюдать все меры безопасности и не создавать ажиотаж при возврате железнодорожных билетов на билетных кассах вокзалов и соблюдать режим карантина. Пассажиры, ранее оформившие проездные документы (билеты) на отмененные поезда, могут оформить возврат проездных документов и получить денежные средства в полном объеме", - отметили в компании.

Возврат денежных средств можно осуществить онлайн на интернет-ресурсах, а также в билетных кассах АО "Пассажирские перевозки" и в частных кассах в любой удобный день в течение шести месяцев 2020 года без применения каких-либо штрафных санкций.

В компании напомнили, что в Казахстане с 16 марта 2020 введено чрезвычайное положение , и в связи с этим просят пассажиров отнестись с полным пониманием к вводимым ограничениям и соблюдать все рекомендации по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

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