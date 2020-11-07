Двое детей из Нур-Султана без предупреждения родителей уехали в Шымкент

Нур-Султан. 6 ноября. Kazakhstan Today - Дети 12 и 13 лет самостоятельно приехали в Шымкент из Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Полицейские Нур-Султана установили местонахождение двух несовершеннолетних детей, которые самостоятельно выехали из столицы в Шымкент.

С заявлением в полицию обратились женщина. Она попросила оказать содействие в поиске своего 12-летнего сына и 13-летней племянницы. 30 октября текущего года, около 15.00, дети вышли из дома по улице Аманат и не вернулись. При себе у подростков были деньги в размере 20 тысяч тенге. По данному факту было заведено розыскное дело. Проводился комплекс поисковых и проверочных мероприятий, направленных на установление местонахождения детей. Полицейскими были просмотрены камеры видеонаблюдения, отрабатывался возможный маршрут исчезновения, проведены обходы домов, подъездов, подвалов, чердаков, дворов, магазинов и канализационных колодцев в районе исчезновения. В ходе поисков от родителей поступила информация, что дети могли выехать в Туркестанскую область к бабушке, по словам которой 30 октября утром ей позвонила внучка и сообщила, что соскучилась по ней", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в районе рынка "Шанхай" и опроса всех водителей сотрудниками ювенальной полиции МПС УП района Алматы установлена женщина, собирающая пассажиров, выезжающих из Нур-Султана в Шымкент. Женщина сказала, что эти дети сели в автобус.

Установлено, что детей в Шымкенте благополучно встретила бабушка. В отношении водителя, который посадил детей без сопровождения взрослых в автобус, будут приняты меры административного характера", - отметили в полиции.

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