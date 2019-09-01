Павлодар. 31 августа. Kazakhstan Today - В Павлодарской области двое детей пошли погулять и потерялись, передает Kazakhstan Today.

30 августа 2019 года, в 21.07, в дежурную часть Щербактинского района поступило сообщение о том, что в этот день около, 14.30, в селе Шалдай потерялись несовершеннолетние: девочка 2011 года рождения, ученица 3-го класса, и мальчик 2010 года рождения, ученик 4-го класса. Со слов родных, дети вышли погулять и не вернулись, сотовых телефонов при себе не имеют, ранее уходов не имели", - сообщила пресс-служба департамента полиции области.

На поиски пропавших детей был ориентирован личный состав отдела полиции Щербактинского района, сотрудники криминальной полиции департамента, служебно-розыскные собаки, а также сотрудники "Ертыс Орманы". Всего на поиски несовершеннолетних задействовали порядка 500 человек, 60 автомашин.

После получения ориентировки полицейские немедленно приступили к обходу территории жилых секторов, дворов, а также лесного массива.

В результате розыскных мероприятий дети были найдены в 06.45 31 августа. После осмотра врачей дети переданы родителям. В настоящее время жизни деток ничего не угрожает. По словам детей, днем они вышли поиграть, затем пошли собирать грибы в лес, но потерялись и не смогли найти дорогу, постепенно они прошли 30 километров. Дети были найдены в лесу Майкарагайского лесничества", - добавили в полиции.

Родители школьников выразили благодарность всем, кто принял участие в поиске: полицейским, учителям и всем жителям района, а также служебным собакам.

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