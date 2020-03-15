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Двое в Нур-Султане, четверо в Алматы: до шести увеличилось число казахстанцев, заболевших COVID-19

14.03.2020, 12:28 9262
Двое в Нур-Султане, четверо в Алматы: до шести увеличилось число казахстанцев, заболевших COVID-19
Нур-Султан. 14 марта. Kazakhstan Today - Минздрав Казахстана обнародовал новые данные об эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает Kazakhstan Today.
 
По состоянию на 14 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 6 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 4 случая, в Нур-Султане - 2 случая. На стационарном карантине - 1090 человек, на домашнем карантине - 452 человека, сообщает пресс-служба ведомства.
 

Продолжается мониторинг граждан, прибывающих из КНР и сопредельных государств. Всего взято на мониторинг по всем категориям 2272 человек, из них по категории 1А - 1438, по категории 1Б - 475, по 2 категории - 359 человек. Из 2272 человек, взятых на мониторинг, снято с мониторинга 380 человек. По состоянию на 14 марта остаются под мониторингом всего 1892 человек. На настоящий момент госпитализировано 116 человек с температурой и ОРВИ, из них по категории 1Б - 31 человек; по 2 категории - 42 человека; по 3 категории - 43 человека. Из числа госпитализированных 116 человек выписаны 62 человека. Остаются в стационаре 54 человека", - говорится в сообщении.

 
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, пациенты госпитализированы в инфекционный стационар согласно алгоритму. Все необходимые противоэпидемические меры принимаются, в том числе изоляция, лечение и дезинфекционные мероприятия.
 
На сегодняшний день в мире всего зарегистрировано 145 321 случай COVID-19 в 138 странах, в том числе: 
 
в КНР - 80 813 (за сутки - 20) случаев (ежедневный прирост - 0,02%), из них - 3176 с летальным исходом (показатель летальности - 3,9%). Выписано с выздоровлением 64 111 человек (79,3%). Остается в стационарах 13 526 больных; в других странах мира - 64 502 (включая круизный лайнер) случая, (ежедневный прирост составил - 19,9%), из них - 2238 летальных, показатель летальности - 3,4%.
 
По категории 1А:
 
в Италии - 17 660 случаев (за сутки - 2547, прирост - 16,8%), умерло - 1439 (за сутки - 181, прирост - 14,3%);
 
Иране - 11 364 случая (за сутки - 1289, прирост - 12,7%), умерло - 514 (за сутки - 85, прирост - 19,8%);
 
Южной Корее - 7979 случаев (за сутки - 110, прирост - 1,4%), умер - 71 (за сутки - 5, прирост - 7,5%).
 
По категории 1Б:
 
во Франции - 3661 случай (за сутки - 785, прирост - 27,2%), умерло - 79 (за сутки - 18, прирост - 29,5%);
 
Испании - 5232 случая (за сутки - 2086, прирост - 66,3%), умерло - 133 (за сутки - 47, прирост - 54,6%);
 
Германии - 3675 случаев (за сутки - 930, прирост - 33,8%), умерло - 8 (за сутки - 2, прирост - 33,3%).
 
Министерство здравоохранения РК напоминает, что в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции необходимо придерживаться следующих мер профилактики: часто и тщательно мыть руки и лицо с мылом; избегать места массового скопления людей; избегать контакта с больными людьми; в случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) необходимо немедленно вызвать скорую помощь на дом.
 

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