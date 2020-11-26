Двое жителей Павлодарской области спустя 35 лет узнали, что их перепутали в роддоме

Павлодар. 25 ноября. Kazakhstan Today - Нариман и Ержан росли в Железинском районе Павлодарской области, и обоим в детстве многие говорили, что они не похожи на своих родных, передает Kazakhstan Today.

Историю мужчин рассказал на своей странице в Facebook Салауат Игликов. Спустя годы Нариман все еще живет в родном поселке, а семья Ержана переехала в областной центр. У семей есть общие друзья, которые замечали различия и сходства во внешности 35-летних мужчин и их родителей.

По словам супруги Наримана Хамитова Махаббат, ее муж решил сделать ДНК-тест, чтобы разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Результаты теста показали, что на 99,99% он сын другого человека. С биологической матерью тест показал тот же результат.

Как оказалось, Нариман и Ержан появились на свет в один день, 8 июля 1985 года, в Железинском роддоме. Оба были первенцами в семьях.

Посоветовавшись с близкими и адвокатом, Нариман решил обратиться в суд, чтобы привлечь роддом к ответственности. Он считает, что подобное нельзя прощать.

Думаю, что суд во всем разберется и специалисты должны дать свою правовую оценку всему тому, что произошло с нами. Подобное больше никогда не должно повториться", - выразил свое отношение к произошедшему Ержан Куанышев.

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