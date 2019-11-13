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Двух студентов задержали по подозрению в участии в массовой драке в Алматы (ВИДЕО)

12.11.2019, 10:35 10369
Двух студентов задержали по подозрению в участии в массовой драке в Алматы (ВИДЕО)
Алматы. 12 ноября. Kazakhstan Today - Двух студентов задержали по подозрению в участии в массовой драке в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в управлении криминальной полиции департамента полиции города Алматы, по подозрению в совершении данного преступления установлены и задержаны два студента первого курса одного из высших учебных заведений Алматы. 
 
"По их словам, потасовке предшествовала словесная перепалка, возникшая между ними и незнакомыми людьми. Действия задержанных квалифицируются частью 2 статьи 293 УК РК. Досудебное расследование осуществляет Следственное управление ДП города Алматы", - резюмировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин. 
 
Напомним, ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором заснята массовая драка.

 

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