Дворец спорта "Казахстан" в Нур-Султане закроют на ремонт

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - АО "СПК "Astana", осуществляющее управление Дворцом спорта "Казахстан" в столице, сообщило о приостановлении деятельности ДС "Казахстан" на время капитального ремонта, передает Kazakhstan Today.

Как говорится в сообщении пресс-службы СПК, объект введён в эксплуатацию в 2001 году и капитальный ремонт в нём не осуществлялся.

Принято решение о приостановлении деятельности Дворца спорта "Казахстан" до проведения капитального ремонта здания и восстановления зоны бассейна. Данная мера вступила в силу с 11 апреля 2019 года и будет действовать вплоть до завершения всех работ по реконструкции и восстановлению зоны бассейна. Слухи о сносе и изменении целевого назначения комплекса не обоснованы. Просим жителей города не поддаваться на провокационные действия со стороны отдельных граждан", - подчеркнули в пресс-службе.

Сообщается, что по результатам технического обследования получено заключение о предаварийном состоянии конструкции бассейна в ДС.

Результаты исследований свидетельствуют о значительном снижении несущей способности и эксплуатационной пригодности стен бассейна. В результате снижения стартовой надежности отдельных конструктивных частей и элементов, вызванных нарушениями технологии монтажа конструкции, а также в большей мере из-за отсутствия выполнения работ по текущему и капитальному ремонтам, техническое состояние фундаментов, каркаса и ограждающих конструкций здания в целом оценивается по категории III (ограничена работоспособная конструкция)", - проинформировали в СПК.

Кроме того, керамические плиты облицовки фасада пришли в негодность, облицовочные панели и наружные витражи, окна и облицовка входной группы также находятся в состоянии сильного износа. Техническое состояние кровли, в связи с деформацией отдельных элементов ферм, отслоением антикоррозийной защиты металлических поверхностей, коррозии металла, образованием трещин в сварочных швах и протеканию кровли, оценивается по III категории (ограничена работоспособная конструкция), что делает невозможным обеспечение должного уровня безопасности жизни посетителей. Металлоконструкции и железобетонные конструкции чаш бассейнов находятся в неудовлетворительном состоянии и оцениваются по IV категории (предаварийное состояние конструкции), перечислили в пресс-службе.

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