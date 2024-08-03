Единый часовой пояс: как в Минпросвещения будут решать проблему возвращения затемно учеников второй смены

После введения единого часового пояса родители школьников стали жаловаться, что учащимся второй смены приходится возвращаться домой с занятий затемно, при этом вечером дети уже сильно уставшие

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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета среднего образования Жомарт Карамбаев на публичных слушаниях рабочей группы по рассмотрению петиции рассказал, как ведомство готовится к новому учебному году в условиях единого часового пояса.





Напомним, после введения единого часового пояса родители школьников стали жаловаться, что учащимся второй смены приходится возвращаться домой с занятий затемно, при этом вечером дети уже сильно уставшие.





На слушаниях эксперт Жанар Джандосова привела в пример Восточно-Казахстанскую область.





Вы знаете, что в ВКО зимой солнце заходит уже в 15.30? У нас многие дети учатся в 2-3 смены. Получается, что школьники приходят домой после второй смены затемно. И после третьей смены особенно. Этот час был необходим хотя бы для того, чтобы в безопасной обстановке вернуться домой. Сейчас, когда вы были в комиссии, которая предложила это постановление, не возникло у вас какого-то сомнения, что вы действуете как-то неправильно? Что дети из школ, которые особенно на юге, юго-востоке, Алматинской области, вынуждены будут приходить домой, когда темно, уже зашло солнце. Вы об этом думали?" - спросила эксперт.





Заместитель председателя комитета ответил, что данный вопрос поднимался.





В 15 регионах трехсменных школ у нас почти 60. Вопрос по трехсменным школам сейчас особенно встает. Но вы знаете, что реализуется проект "Комфортная школа". И цель этого проекта - сократить или фактически, чтобы не было трехсменных школ. И Алматинскую область вы упоминали: действительно, в Алматинской области очень много трехсменных школ, и там очень много запланировано открытий комфортных школ. Мы понимаем, что для нас очень важно качество знаний и параллельно - безопасность детей. Мы считаем: в условиях перехода на новое время вопрос обеспечения безопасности детей должны касаться не только Министерства просвещения, должен совместными усилиями решаться данный вопрос - это и освещение, дежурство полицейских и так далее", - сказал Карамбаев.





Он сообщил, что сегодня продолжается работа по подготовке к началу нового учебного года.





В соответствии с требованиями закона об образовании местные исполнительные органы и организации образования с учетом условий обучения детей на сегодняшний день определяют режим работы организаций образования. В основном в прошлом году в 15 регионах учебные занятия начинались с 8 часов, что было утверждено местными исполнительными органами", - сказал представитель комитета.





По его словам, переход на новое время в организациях среднего образования охватил период завершения третьей четверти с 1 по 20 марта и полностью четвертую четверть - с 1 апреля по 25 мая.





В указанные периоды в организациях учебно-воспитательного процесса, в школах не было обращений и жалоб от родителей, в Минпросвещения не поступало. Мы, конечно, понимаем, что теперь переход на новое время будет действовать в течение всего предстоящего года, и у многих родителей вызывает вопрос о времени начала, окончания учебных занятий, особенно в зимний период", - сказал Карамбаев.





На вопрос, есть ли у ведомства какая-то программа действий, чтобы адаптировать детей к новому времени, представитель комитета сообщил:





Переход на новое учебное время у нас начался с конца третьей четверти и охватил четвертую четверть. Нам этого времени для анализа очень мало, нам нужно весь учебный год посмотреть".





В свою очередь члены рабочей группы от авторов петиции отметили, что "прежде чем принимать решение (о введении единого часового пояса. - Прим. ред.), надо было все исследования провести, взвесить все за и против и подумать, повлияет или не повлияет это на состояние и здоровье детей".





Напомним, сегодня в Минторговли и интеграции РК заявили о намерении отказать в удовлетворении петиции за отмену единого часового пояса.





1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс. Однако в обществе не оценили нововведение. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежних часовых поясов. Петиция за короткое время собрала 50 тысяч подписей и была принята к официальному рассмотрению.





Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.