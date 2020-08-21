Студенты могут через портал eGov.kz подать заявление на перевод и восстановление

Нур-Султан. 20 августа. Kazakhstan Today - На портале "Электронное правительство" стала доступна услуга, с помощью которой студенты колледжей, училищ и учебных центров профессиональной подготовки могут подать электронное заявление на перевод и восстановление, передает через портал eGov.kz

Чтобы подать заявление онлайн, в разделе "Образование" на портале eGov.kz нужно выбрать услугу "Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования". Заказав услугу, необходимо заполнить все обязательные поля. В случаях, когда необходимый документ не отображается на портале по причине отсутствия в информационной системе "Национальная образовательная база данных", пользователь может добавить сведения самостоятельно", - сообщает пресс- служба АО "Национальные информационные технологии".

Если студент переводится из зарубежной организации образования, то ему нужно будет вложить отсканированные копии: документа об освоенных учебных программах; документа о завершении предыдущего уровня образования; результатов вступительных испытаний при поступлении.

При восстановлении из-за финансовых трудностей пользователю нужно приложить отсканированную копию квитанции об оплате за учебу.

При успешной обработке запроса в личный кабинет пользователя поступит уведомление о переводе или восстановлении либо расписка об отказе в приеме документов", - информирует пресс-служба.

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