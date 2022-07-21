Вход в мобильное приложение eGov Mobile станет доступен только через биометрию

Как сообщили в АО "Национальные информационные технологии", обновления позволяют гражданам использовать больше функционала в приложении и направлены на сохранение безопасности персональных данных казахстанцев.
Ранее мы получали жалобы от пользователей о том, что отказ от одноразового СМС-пароля приводит к некоторым неудобствам при авторизации, и они не хотели проходить процесс биометрии. Но на самом деле Digital ID дает казахстанцам больше функциональных возможностей для получения услуг, чем одноразовый пароль. К тому же процесс авторизации с помощью биометрии стал намного проще и быстрее. Также мы всегда заботимся о безопасности персональных данных казахстанцев, а данный вид авторизации в этом имеет много плюсов", - отметил председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин.
Подчеркивается, что теперь стало проще пройти этап авторизации в мобильном приложении eGov Mobile. Для этого нужно пройти видеоидентификацию Digital ID и получить ЭЦП-ключи.
В нацкомпании разъяснили, что дает авторизация с помощью биометрии в приложении eGov Mobile:
- больше функциональных возможностей, в том числе последующий вход в приложение через Face ID, по отпечатку пальца либо короткому коду (в зависимости от смартфона и настроек на нем);
- возможность получать Рush-уведомления;
- отправка обращений через платформу e-otinish и т.д.;
- в истории госуслуг можно будет продолжить получение услуги, если не успели завершить процесс;
- более надежную защиту персональных данных.
Ранее вход в приложение осуществлялся с помощью короткого СМС-кода либо ЭЦП-ключей.