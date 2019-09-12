Экс-главу ТОО "Иволга-Холдинг" подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

Костанай. 11 сентября. Kazakhstan Today - Одного из самых богатых бизнесменов Казахстана - бывшего генерального директора ТОО "Иволга-Холдинг" Василия Розинова - подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

"6 сентября 2019 года в суд №2 города Костаная поступило уголовное дело в отношении генерального директора ТОО " Иволга-Холдинг " Василия Розинова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 177 УК РК (в редакции УК от 1997 года), а именно в мошенничестве в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

Главное судебное разбирательство назначено на 15.00 часов 17 сентября 2019 года.





Как сообщалось ранее, в декабре 2017 года новым генеральным директором ТОО "Иволга-Холдинг" был назначен Айдарбек Ходжаназаров . Как сообщили в пресс-службе компании, Айдарбек Ходжаназаров был назначен на должность руководителя компании с целью оздоровления Агрохолдинга, а также улучшения корпоративного управления и повышения ключевых показателей эффективности деятельности компании. В 2018 году ТОО было упразднено.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства