Экс-начальник ДП Алматинской области Кудебаев уволен из органов внутренних дел

ТАЛДЫКОРГАН. 26 АПРЕЛЯ - Зверское убийство собаки в Алматинской области прокомментировал полковник в отставке, профессор Академии военных наук РФ, доцент военных наук, кандидат исторических наук, профессор Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави, военный писатель, член Союза журналистов РК Абрамов Хосай, передает KAZAKHSTAN TODAY.

- Какую моральную оценку Вы можете дать подобному поступку мужчины?

- Как его можно назвать мужчиной? По-моему, это бесполое существо, без нравственности, без морали. Язык не повернется назвать такое существо мужчиной! Это оскорбляет честь и достоинство настоящих мужчин.

- Считаете ли Вы, что люди, которые жестоко обращаются с животными, заслуживают более сурового наказания, если да, то какого?

- Однозначно! Слишком лояльны к ним, а животные - это же наши братья меньшие. Они такие же разумные существа, только не умеющие говорить, выражать свои чувства человеческим языком. Они любят нас, кормят, возят, делают нашу работу, защищают. Тех, кто поступает с ними подло и жестоко, нужно наказывать. Любое преступление не должно оставаться безнаказанным. Безнаказанность порождает вседозволенность. Это преступление, не правонарушение, как сейчас говорят.

- Нужно ли в Казахстане вводить уголовную ответственность за такие преступления?

- Действительно, более суровое наказание. Ведь эта собака его знала, доверяла, она же как ребенок. Пустила к себе, позволила ему резать, убивать ее (...) Он убил живое существо, поэтому, действительно, должна быть уголовная ответственность за это.

- Как Вы думаете, может ли жестокое обращение с животными быть отражением современных трендов на жестокость?

- Современные тренды отображает, говорите? Да, действительно. Сейчас современные тренды ведут к этому. Сплошь телевидение, фильмы, интернет, блогеры. Везде это показывают: жестокость, убийство, драки (...) Советскую систему сейчас все ругают, все кому не лень, но там было и хорошее. С детства воспитывали: октябренок, пионер, комсомолец, профсоюзы, компартия. Там учили быть человеком, быть человечным, быть мягким, добрым, быть защитником отечества (...) Мораль была, моральный кодекс строителей коммунизма был, там все это расписывалось (...) а сейчас ничего этого нет. Сейчас дети предоставлены самим себе. Двор воспитывает.

- Может ли человек, который совершил убийство животного, быть опасным для людей?

- Конечно, он будет опасным для людей, очень опасным. Человек, который увидел кровь, он может не остановиться. Вот, допустим, в Афганистане было, первыми умирали наши советские солдаты молодые, потому что они не видели крови, не убивали. Для них было страшно преступить. Он держит на мушке бандита, целится в него, а нажать на спуск не может, убить не может (...) Это надо пройти, пройти кровь, но если он уже убивал животных и полностью безнаказанным ходил, значит, он может и человека убить (…) Таких людей, вернее нелюдей, надо изолировать от общества!

- Могут ли как-то казахстанцы каким-то образом остановить подобные зверства?

- Конечно могут. По моему мнению, нужно быть небезразличным, неравнодушным, не проходить мимо. С детства нужно воспитывать, если родители не воспитывают, то мы, взрослые, должны их воспитывать (...) мы должны ставить "заслон" сразу (…)

- Как такие преступления могут повлиять на молодое поколение?

- Такие преступления напрямую влияют на молодое поколение. Они видят это, дети видят, смотрят и думают - это правильно. Раз дядя делает это, значит, это правильно (...) Молодое поколение, как губка, все воспринимает, все впитывает в себя, смотрит вокруг, все хорошее перенимает и плохое. В нашей повседневной жизни они больше видят плохое (…)

Напомним, в Сети распространяется информация о том, что в Алматинской области была зверски убита и повешена на дерево собака.

По данным департамента полиции региона, 17 апреля в Талгарскую районную полицию поступило заявление от жительницы села Панфилова по факту убийства ее собаки.

По утверждению женщины, к смерти дворового пса непосредственно причастен ее бывший супруг, проживающий согласно прописке в городе Алматы", - пояснили в пресс-службе департаменте полиции Алматинской области.

По данным пресс-службы, 40-летний гражданин был допрошен, возбуждено административное производство по статье 407-1 КоАП (Жестокое обращение с животным).

Ранее сообщалось, что в мае прошлого года в очередной раз произошел зверский случай живодерства. В Таразе только что ощенившейся собаке выкололи глаза за "нарушение границ частной территории" и обезглавили новорожденных щенят. Как может считаться цивилизованной страна, в которой нормально выколоть животному глаза, обезглавить кого-то, безнаказанно издеваться над живым существом?

По мнению Экологический общественный союз (ЭОС), такие люди опасны для общества. Тот, у кого рука поднялась сделать такое с животным, сможет издеваться и над человеком, ребенком. Считаем, что людей, уличенных в живодерстве, необходимо отправлять на принудительное лечение, либо ставить на учет к психиатру и изолировать от общества, они опасны для других людей. Это ненормально. Здоровый человек в здоровом обществе никогда не сделал бы такого. Страшно осознавать, что подобные люди могут жить рядом с нами.

Помимо прямой физической угрозы такие люди своими действиями несут и угрозу психическому благополучию и здоровью детей, травмируя одних, и показывая пример другим.