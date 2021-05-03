Эксперт о связях РК-КНР: "Мы должны через образование изменить представление друг о друге"

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НУР-СУЛТАН. 2 МАЯ - В Нур-Султане состоялся круглый стол по вопросам развития двусторонних культурных связей и отношений в сфере образования между Казахстаном и Китаем с участием известных экспертов из разных регионов, китаеведов, выпускников китайских вузов, приуроченный ко Дню единства народа Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

1 мая все люди, независимо от национальности, стараются быть ближе друг к другу, объединяются, делятся знаниями и традициями. И праздник дружбы и согласия еще больше подчеркивает уникальность каждого народа и этноса", - подчеркнула учредитель ОО "Дружба выпускников вузов КНР" Джамиля Елеусизова, отметив, что организаторы мероприятия ставят задачи - укрепление связей в экспертном сообществе, специализирующемся на изучении казахстанско-китайских отношений, а также создании площадки для профессионального взаимодействия между экспертами и выпускниками вузов КНР, чтобы вместе могли обсуждать проблемные вопросы и искать пути их решений.

В ходе круглого стола эксперты отметили, что современный Китай уделяет пристальное внимание системе высшего образования, ее развитие поддерживает неуклонный рост инвестиций в эту сферу, растет число элитных университетов, которые уже занимают ведущие позиции и входят в рейтинги лучших вузов мира. Участники высказывали мнения и предложения о том, какой прогрессивный опыт Китая может перенять Казахстан и в каких сферах. В частности, в КНР успешно образование интегрируется с промышленностью, в пилотном проекте задействованы 10 тысяч предприятий, где будут трудоустраиваться выпускники учебных заведений, на китайский опыт по развитию IT-технологий. Участники констатировали увеличивающийся интерес к китайскому образованию, языку и культуре со стороны сопредельных стран, в том числе и Казахстана. Эксперты подчеркнули, что образование становится одним из важных трендов в развитии международных отношений.

В Китае развиваются гиганты: Тенсент, Алибаба и др. Это страна с большим опытом. Мы могли бы в качестве соседнего государства стимулировать и своих специалистов. Совместно обучаться, приглашать и трудоустраивать свои кадры. Это даст возможность перенять китайский опыт для развития цифровых технологий. Например, КТЖ, Казпочта, сервисные и транспортно-логистические компании могли бы обучаться у китайских партнеров. Сейчас основной акцент делается в рамках "Одного пояса, Одного пути" на 56 проектах. А ведь мы можем подготовить своих специалистов. У нас есть на магистратуре, докторантуре целевые обучения. Мы могли бы целенаправленно подготовить отечественных специалистов в Китае, чтобы они через год, два возвращались в Казахстан и работали на совместных проектах", - предложил PhD докторант факультета востоковедения КазНУ имени аль-Фараби Олжас Бейсенбаев.

По информации экспертов, многие казахстанские вузы сотрудничают с китайскими: обмениваются опытом, преподаватели проходят стажировки, студенты участвуют в летних и зимних лагерях в офлайн и онлайн форматах. Постепенно наращивается сотрудничество и в научной сфере. В рамках развития интеллектуального пояса и пути, Китай намерен выделять 10 тысяч образовательных грантов для зарубежных студентов. В то же время у Казахстана есть своя система грантов для обучения молодежи за пределами страны. Участники встречи предложили состыковывать эти программы на благо обеих стран - возможно, это даст шанс Казахстану заложить основу для собственного технологического развития в ближайшем будущем.

Китай… достаточно много принимает зарубежных студентов. Есть гранты через институты Конфуция, правительственные гранты. Суть этой программы заключается в том, чтобы молодое поколение узнало Китай, культуру, выучило язык. И, конечно же, Вы понимаете, есть другой глубокий смысл - это в перспективе формирование элиты в этих государствах. Если говорить о Казахстане, мы должны не только знать язык, но и историю нашего соседа, мы должны понимать его. И это важно для того, чтобы пресечь все те негативные направления, которые присутствуют в информации о Китае. И поэтому образование будет играть важную роль. Это мощный просветительский заряд, и мы должны через образование изменить представление друг о друге", - сказала руководитель центра китайских исследований МНК "Астана" Светлана Кожирова.

По словам исполнительного директора Евразийской ассоциации международных исследований Кайрата Батырбаева, "в прошлом году, когда мы начали переходить на дистанционное образование, выявилось много проблем. У кого-то не было компьютеров, сервис Zoom не выдерживал нагрузки. Были трудности и с Egov, который также из-за большого запроса не мог предоставлять качественно услуги. В то же время Китай вышел на первое место по практически всем направлениям, связанным с IT-сферой. Мощные сервера, возможности, огромное количество компаний Единорогов, стартап-проектов и т.д. Семимильными шагами развивается 5G. Недавно анонсировали 6G. То есть все эти проекты могли бы нам помочь развивать дистанционное образование и систему в целом. Образование - это та база, которая закладывает весь фундамент того, что дальше будет приносить плоды. Если мы усилим данный вектор, то и в перспективе увидим очень радужные результаты".





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