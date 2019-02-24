Эксперты обеспокоены качеством воздуха в Астане и Алматы

Астана. 20 февраля. Kazakhstan Today - Лидерами в списке городов с самой плохой экологией являются Алматы и Астана. К такому выводу пришли аналитики портала AirKaz, измеряющие качество воздуха, передает Kazakhstan Today.

По данным аналитиков, в минувшие выходные в мегаполисах был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха. Среднесуточные показатели превысили положенную норму почти в 15 раз, сообщил " Хабар 24 ".

В зимний период уровень загрязнения воздуха в Алматы, по мировым меркам, становится катастрофическим. Он превышает предельно допустимые нормы в 15 раз. Аномальные показатели были зафиксированы и несколько дней назад. Индекс качества воздуха в мегаполисе превысил 200 микрограммов при норме в 25.

Недавно в Индонезии объявили красный уровень угрозы и закрыли школы, когда уровень у них составил 130 микрограммов. В Китае все, что свыше 150, вводят ограничительные меры, закрывают часть заводов. Людей обязательно предупреждают, они носят маски. То, что выше 150 микрограммов, считается катастрофическим. Жители городов, подверженных загрязнению, имеют доступ к оперативной информации, что происходит в воздухе, то есть можно ли этим дышать, как этим дышать", - рассказал создатель сети инстанций замера воздуха Павел Александров.

По его словам, воздух в столице опасен не меньше. В выходные допустимая норма перевалила за 300 микрограммов.

Уровень загрязнения катастрофически высок. Он реально опасен для людей. Этим воздухом опасно дышать. Но об этом люди не слышат. Нет никаких официальных органов, которые были бы уполномочены или по долгу своей работы информировали горожан", - добавил Александров.

Жители Астаны, кстати, давно ощущают дискомфорт и жалуются на то, что им буквально нечем дышать.

В городе очень тяжело, порой переехать хочется отсюда. Но работа пока здесь, куда денешься. В нашем секторе порой дышать нечем, там такого ветра нет. Выходить на улицу даже не хочется, в доме сидим. Лучше дома подышать, чем на улицу выходить", - говорит житель Астаны Канат Есмагамбетов.

Чем опасен загрязненный воздух, рассказали врачи. Самое безобидное в этом списке - обычная аллергия.

Помимо аллергии, астмы, инфарктов и выкидышей, грязный воздух вызывает болезни сердечно-сосудистой системы и вместе с тем онкологические заболевания. Именно по этой причине ежегодно в Казахстане стремительно растет число больных раком легких. В зону особо риска входят Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Акмолинская области", - отметил врач Габит Нурхатов.

Население Земли могло бы жить почти на два года дольше, если бы дышало более чистым воздухом. К такому выводу пришли ученые. Исследования показали, что загрязненная атмосфера опаснее курения. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно она ежегодно приводит к преждевременной смерти 7 млн человек.

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