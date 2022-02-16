Эксперты предупреждают об угрозе вейповой эпидемии в РК

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане на фоне снижения зависимости от табакокурения и несмотря на принятые законодательные нормы, растет вейповая эпидемия, особенно среди детей и подростков, считает эксперт Национального центра охраны здравоохранения Министерства здравоохранения РК Жанара Калмакова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В будущем необходимо срочно вводить строгий запрет оборота вейпов по аналогии с запретом снюсов, а также повысить сбор акцизов с нагреваемого табака и устройств его потребления ввиду полного их приравнивания к обычным сигаретам", - отметила Калмакова.

Она отметила заметный прогресс в борьбе с табакокурением среди населения с помощью государственных мер контроля и законодательных рычагов, действующих в Кодексе РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Так, ряд государственных мер по контролю над табаком, предпринятые в 2009 году и усиленные в 2020 году с введением Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", привели к снижению потребления сигарет в Казахстане почти на 7%.

По данным НЦОЗ, если в 2007 году курили около 27% казахстанцев, то уже в 2019 году табакокурение снизилось до 20,4% среди взрослого населения. Сейчас курят 36,5% мужчин и 6% женщин.

При этом значительное уменьшение числа курильщиков произошло среди мужчин - на 14%, согласно исследованиям GATS (Глобального исследования ВОЗ) 2014 и 2019 года.

По данным опроса GATS, более 70% казахстанцев поддерживают запрет на курение и меры по созданию среды, свободной от табачного дыма. Его воздействие снизилось с 2014 по 2019 год в колледжах, университетах и медицинских учреждениях более чем на 70%, в правительственных зданиях и в общественном транспорте - на 50%, на рабочих местах внутри помещений - на 40%, в то время как в барах и ночных клубах воздействие табачного дыма увеличилось на 11,3%.