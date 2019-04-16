Эксперты Совета по защите прав детей партии "Nur Otan" изучили вопросы поддержки семей в Акмолинской области

Кокшетау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Экспертная группа Республиканского Совета по защите прав детей партии "Nur Otan" провела в Акмолинской области три дня, в течение которых члены группы из числа представителей всех профильных министерств изучили вопросы обеспечения защиты детства и поддержки семьи в регионе и провели работу по обсуждению реализации дорожной карты "Бакытты Отбасы", передает Kazakhstan Today.



В ходе поездки группа посетила 54 учреждения в шести районах области. Члены группы посетили 14 общеобразовательных школ, 5 Центров поддержки детей, 2 Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН), специализированные кабинеты коррекции, центры оказания специализированных услуг, дома творчества для детей, спортивные клубы, районные больницы. Также группа побывала в гостях у девяти семей - претендентов и получателей АСП, воспитывающих детей с особыми потребностями, и многодетных семей, сообщили в пресс-службе совета.



В каждом районе области были проведены рабочие совещания с заместителями руководителей районов по социальной работе, руководителями ведомств, обеспечивающих права и свободы ребенка на региональном уровне, всеми членами комиссий по делам несовершеннолетних, со всеми участковыми службами, с сотрудниками ювенальной полиции.



По информации пресс-службы, в Акмолинской области проживает - 201 846 детей, функционирует 579 школы. 5295 семей области относятся к категории многодетных, Количество семей получателей АСП - 876. 250 детей воспитываются в пяти организациях для детей-сирот.



По итогам посещения все члены рабочей группы отметили хороший уровень работы учреждений для детей и родителей, разнообразие и широкий доступ к социальным услугам, как в районах, так и в городе. В области активно работают центры поддержки семьи, центры для развития детей с особыми потребностями, которые демонстрируют высокие показатели по охвату и результатам работы с детьми. В Доме ребенка Щучинска предусмотрены группы, где родители могут временно оставлять детей с первых месяцев на дневное время при необходимости выхода из трудной жизненной ситуации и работать, тем самым предотвращается попадание ребенка в интернатное учреждение. При центре адаптации несовершеннолетних создана "Служба поддержки семей", где помогают семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, оказывают реабилитационную помощь и содействие в документировании.



"Рабочая группа дала рекомендации в части улучшения межведомственной работы для повышения оперативности и качества решения вопросов зашиты детства. Также были обсуждены рекомендации по введению единой штатной единицы, координирующей вопросы зашиты прав детей и семьи на региональном уровне. Рабочая группа обратила внимание на необходимость расширения доступа к реабилитации для детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата и расширение инклюзивного образования в рамках проекта "Бакытты отбасы", - сообщила заместитель председателя Республиканского Совета по защите прав детей Д. Закиева.



По результатам поездки было проведено заседание Совета по защите прав детей Акмолинской области по вопросам реализации проекта "Бакытты отбасы". Членами регионального Совета будут реализованы полученные рекомендации и конкретные меры по реализации программы.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства