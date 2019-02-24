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Электронный посадочный талон внедрили в аэропорту Астаны

14.02.2019, 11:14 23842
Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - В аэропорту Астаны впервые внедрили электронный посадочный талон, передает Kazakhstan Today.
 

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев, в терминалах Т1 и Т2, внедрено в эксплуатацию программное обеспечение ePassenger. Новая система действует для обслуживания пассажиров, использующих мобильные посадочные талоны", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

 
Теперь пассажирам предоставлена возможность проходить проверку посадочных талонов путем их сканирования с экрана электронного носителя. Это могут быть смартфон и планшет. Бумажная копия не обязательна. В этом случае пассажир с ручной кладью регистрируется на рейс удаленно - с компьютера или мобильного устройства, а посадочный талон, содержащий специальный 2D-баркод отправляется ему по электронной почте.
 
В сообщении отмечено, что данную технологию уже применяют крупнейшие аэропорты мира. Сервис представляет собой систему предполетного досмотра пассажиров по электронному посадочному талону. Данный сервис в столичном аэропорту существенно облегчает пассажирам процедуру оформления на рейс, экономя время.
 
Ранее, как напомнили в пресс-службе, при регистрации на рейс авиапассажир получал посадочный талон, с которым он проходил спецконтроль на входе в стерильную зону, а далее предъявлял при посадке в воздушное судно. При этом пассажир должен был самостоятельно распечатать посадочный талон, либо получить его на стойке регистрации авиакомпании в аэропорту.
 

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