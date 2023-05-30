ЕНПФ предупредил казахстанцев о фейковых сообщениях

23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101 километр за хулиганство"

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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают, что большие уголовные сроки должны быть мерой социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?"





71% участников опроса ответили: "Большие уголовные сроки"; 23% выбрали ответ: "Запрет на въезд в города и выселение за 101 километр за хулиганство"; 5% - "Пусть молодежь продолжает развлекаться"; 1% - "Мне все равно".





Ранее сообщалось, что в Алматы произошла массовая драка. Очевидцы сняли на видео, как несколько хулиганов избивают молодого человека. Пятеро нападавших сбили с ног молодых людей и добивали лежащих на земле парней. Трое молодых людей получили травмы.





Отец пострадавшего рассказывает, его сын получил контузию глаза третьей степени и практически ничего не видит.





Подбежавший водитель выбил из рук крупный булыжник, размером с мяч. А сына моего, которого тоже ударили сзади, он упал, ударили ногой прямо в глаз. Били целенаправленно. В результате он получил контузию глаза 3-й степени, отслоение сетчатки. Отслоение сетчатки означало наступление слепоты", - сказал он.





В полиции говорят, всех участников массовой драки уже установили. Подозреваемых поместили под стражу.





Данный факт был зарегистрирован по статье 293, часть 2, УК РК по факту хулиганства. Участники потасовки были задержаны сразу патрульным экипажем "Буран 147". Были доставлены в управление полиции Бостандыкского района, где в настоящее время проводится следствие", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.





Родственники пострадавших намерены добиваться справедливого наказания для всех участников драки. Парню, который получил серьезную травму глаза, сделали сложнейшую операцию.





Между тем инцидент с нападением толпы на заступившихся за девушку молодых людей вызвал большой общественный резонанс. Пользователи выразили крайнее возмущение возможностью нападения на прохожих в городе:





Возьмите на контроль, Бостандыкский отдел полиции, постоянно именно в этом районе самые жестокие преступления!";





Если их не судить по всем мерам, в обществе больше ни один прохожий не будет помогать в ситуациях, это должен быть показательный сигнал всем подобным извергам";





Дикари, надо посадить каждого, кто виновен, минимум на 10 лет, может тогда такие люди станут более адекватными";





Наказать по всей строгости закона, до такой степени избить это неописуемая жестокость".