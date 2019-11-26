Еркинбаев назначен главой "Kazakh Tourism"

Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Ержан Еркинбаев назначен председателем правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism", передает Kazakhstan Today.

Решением совета директоров Еркинбаев Ержан Маликович назначен председателем правления акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Tourism", - сообщил портал primeminister.kz .

Еркинбаев родился 7 июня 1982 года в городе Шу Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.

В период с 2009 по 2013 год работал генеральным директором горнолыжного курорта "Шымбулак". В 2013-2016 годах - генеральный директор спорткомплекса "Медеу". В 2016-2019 годах занимал должность директора Алматинского государственного зоологического парка.

С октября текущего года и по настоящее время исполнял обязанности председателя правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".

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