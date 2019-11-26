Система Orphus

Еркинбаев назначен главой "Kazakh Tourism"

25.11.2019, 14:14 10450
Еркинбаев назначен главой "Kazakh Tourism"
Нур-Султан. 25 ноября. Kazakhstan Today - Ержан Еркинбаев назначен председателем правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism", передает Kazakhstan Today.
 

Решением совета директоров Еркинбаев Ержан Маликович назначен председателем правления акционерного общества "Национальная компания "Kazakh Tourism", - сообщил портал primeminister.kz.

 
Еркинбаев родился 7 июня 1982 года в городе Шу Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 
 
В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях. 
 
В период с 2009 по 2013 год работал генеральным директором горнолыжного курорта "Шымбулак". В 2013-2016 годах - генеральный директор спорткомплекса "Медеу". В 2016-2019 годах занимал должность директора Алматинского государственного зоологического парка. 
 
С октября текущего года и по настоящее время исполнял обязанности председателя правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая