Ерлан Киясов прокомментировал заявление об отмене выплат медработникам

Нур-Султан. 31 октября. Kazakhstan Today - Вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов опубликовал на своей странице в Facebook комментарий к сделанному им ранее заявлению об отмене выплат медработникам, передает Kazakhstan Today.

Признаю, что, возможно, приведенный мной пример был неудачным и повлиял на неправильную интерпретацию позиции министерства. Хочу сказать, что нашими коллегами проведена большая работа в борьбе с пандемией. Мы провели большую работу над ошибками, и проинформирую, что всего по стране с момента объявления пандемии число заразившихся работников здравоохранения составило 12 983 человек. Из них региональными Комиссиями было подтверждено 72% заявок, или 9 300 случаев заболеваемости COVID-19 и пневмонией при осуществлении профессиональной деятельности", - информировал он.

Он добавил, что по состоянию на 24 октября 2020 года по подтвержденным случаям заболевания COVID-19 при профессиональной деятельности компенсацию получили все 9 300 медицинских работников, что составило 100% из числа подтвержденных заявок. Так как произведена 100% оплата особой нагрузки не должно быть, заметил вице-министр.

С момента объявления пандемии государством произведены выплаты на общую сумму 84,4 млрд тенге.

На текущий день, среднемесячный доход врача инфекциониста составляет 1 002 289 тенге, из них: заработная плата - 152 289 тенге и стимулирующие надбавки к заработной плате - 850 тыс. тенге. Ежемесячные выплаты к основной заработной плате медработников по трем группам риска заражения будут продолжены до конца текущего года.

При допущении заболевания на работе меры поддержки должны быть оказаны за счет медицинской организации (профсоюзы) и МИО, что станет дополнительной мотивацией для руководителей медицинских организаций по обеспечению своих медработников необходимыми средствами защиты", - пояснил Ерлан Киясов.

Он также отметил, что все казахстанские врачи являются профессионалами своего дела, и со стороны государства будет сделано все для их поддержки.

Напомним, вопрос о компенсациях и выплатах медработникам был поднят 30 октября во время экстренной пресс-конференции в ВКО. В своем выступлении главный санврач Казахстана Киясов заявил: "На данный момент необходимость продолжать эти выплаты будет расслаблять непосредственно как самих медработников, так и руководителей медучреждений на неусиление противоэпидемических мероприятий".

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