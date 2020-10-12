Еще 101 пассажира отправили на стационарный карантин из аэропорта в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Из аэропорта Нур-Султана на карантин в стационар отправили 101 пассажира, передает Kazakhstan Today.

Сегодня ночью в аэропорту Нур-Султана приземлились шесть самолетов, рейсы осуществляли авиакомпании Turkish Airlines, Air Astana, Вelavia и Flydubai. У 101 пассажира отсутствовали или были просрочены ПЦР-тесты, их отправили на стационарный карантин. После сдачи ПЦР-тестов их отпустят домой, при наличии положительного результата отправят в инфекционный стационар, сообщила пресс-служба аэропорта.

Как сообщалось ранее, 6 октября вступило в силу новое постановление главного санитарного врача РК Ерлана Киясова о дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией в пунктах пропуска на государственной границе.

Согласно новым правилам, действует ряд ограничений. В частности, все лица, прибывшие в РК авиарейсами из-за рубежа, проходят термометрию, анкетирование и предоставляют справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы Республики Казахстан. Лица, не являющиеся гражданами РК, при отсутствии справки к въезду не допускаются.

Прибывшим лицам с температурой тела в пределах нормы, предъявившим справку, проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки, они продолжают следовать по месту назначения.

Прибывшие лица с повышенной температурой тела независимо от наличия справки подлежат изоляции в карантинном стационаре до двух суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19, лица с положительным результатом переводятся в инфекционный стационар, лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки

Прибывшие граждане РК при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

После получения результатов лабораторного обследования на COVID-19 прибывшим лицам с отрицательным результатом на COVID-19 проводится разъяснение о возможных симптомах COVID-19 с получением соответствующей расписки.

Прибывшие лица с положительным результатом на COVID-19 госпитализируются в карантинный изолятор инфекционного стационара.

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