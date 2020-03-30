Еще 1 случай заражения коронавирусом выявили в Алматы, всего в РК - 229 случаев

Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 00.50 29 марта зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, сообщили в Минздраве, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день в стране подтверждены 229 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 135 случаев, Алматы - 60 случаев, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 5 случаев, Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, Шымкенте - 2 случая, Восточно-Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 4 случая, Актюбинской области - 1 случай, Северо-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 1 случай", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, еще 2 заболевших вылечились от коронавируса. Всего в Казахстане выздоровело 18 человек: 13 в Нур-Султане и 5 в Алматы.

Также стало известно, что ещё два пациента, проходивших лечение от коронавируса, выписаны в Алматы.

Двое мужчин сегодня выписаны из взрослой инфекционной больницы. Один мужчина 1962 года рождения. Прибыл он 13 марта чартерным рейсом Берлин - Минск - Алматы. Второй, 1995 года рождения, прибыл 15 марта рейсом Сеул - Алматы", - сообщил руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

Итого в настоящий момент в мегаполисе выписаны пять выздоровевших пациентов, один из них 12-летний ребёнок.

Все они будут находиться на домашнем 14-дневном карантине под наблюдением медицинских работников.





В ведомстве сообщили подробности о пятом случае коронавируса в Атырауской области. Как стало известно, пятым заболевшим оказалась сотрудница городской поликлиники. "Установлено, что медсестра брала кровь на анализ у девочки, прибывшей рейсом Алматы - Атырау 17 марта. Сегодня тест на наличие коронавирусной инфекции у местной жительницы подтвердился", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлено 27 контактных с заражённой пациенткой. Все они изолированы и помещены на карантин.

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