Еще двух акимов районов назначили в Северо-Казахстанской области

Петропавловск. 26 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области назначены акимы Кызылжарского и Мамлютского районов, передает Kazakhstan Today.
По согласованию с администрацией президента РК и с согласия депутатов районного маслихата Кызылжарского района, распоряжением акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова акимом Кызылжарского района назначен Жанат Садвокасов, акимом Мамлютского района - Жастлек Сыздыков, сообщили в пресс-службе областного акимата.
Ранее сообщалось о назначении акимов двух других районов Северо-Казахстанской области.
Акимом района имени Габита Мусрепова был назначен Булат Жумабеков, акимом Тайыншинского района - Владимир Дудов.
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