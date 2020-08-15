Есмагамбетова озвучила требования к объектам, возобновляющим работу после карантина

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова рассказала о требованиях, которые предъявляются к открывающимся после карантина объектам, передает Kazakhstan Today.

Все объекты, которые начнут возобновлять деятельность, должны соответствовать обязательным требованиям. Это обязательное проведение термометрии посетителей и персонала, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социального дистанцирования, усиленный санитарно-дезинфекционный режим", - сказала Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

По ее словам, с понедельника возобновляется деятельность торговых центров и торговых домов, торговых сетей, крытых рынков, салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, детских кабинетов коррекции, образовательных центров. При этом в группах должно быть не более 5 человек, они формируются по предварительной записи. Возобновляют деятельность детские сады в режиме дежурных групп, фитнес-центры без бассейнов, при соблюдении условия - не менее 5 квадратных метров площади на одного посетителя, заполняемость должна быть не более 50%. Также разрешена работа аттракционов на открытом воздухе, допускается работа бань и саун без бассейнов. Также будет возобновлена работа общественного транспорта.

При этом я хотела бы акцентировать внимание на том, что ко всем этим объектам предъявляются определенные требования, причем эти требования ужесточены. Требования направлены на то, чтобы заполняемость была сокращена на первых этапах смягчения, обеспечивалась социальная дистанция. То есть мы прописываем, что на одного посетителя должно быть не менее 4 квадратных метров и заполняемость не более 30% (бизнес-центры, ТРЦ, рынки и торговые дома площадью более 500 квадратных метров). Сохраняется дистанционный формат работы для 80% сотрудников госорганов и организаций, национальных компаний, офисов и других учреждений, деятельность которых может осуществляться удалённо", - сказала Есмагамбетова.

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