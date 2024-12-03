Это хорошая традиция - посол России в Казахстане о деловом форуме "Москва - Астана: креативные города"
Фото: Посольство РФ в РК
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин высказался о деловом форуме "Москва - Астана: креативные города", который проходит в столице РК, сообщает пресс-служба посольства РФ в Казахстане.
Это хорошая традиция, хорошая практика, которая уже закрепилась и будет продолжаться. Организаторы этого форума выбрали, по-моему, интересную тему. Она непростая, но очень современная и актуальная. Я думаю, москвичам и астанчанам есть, что обсудить, и стоит поделиться опытом, потому что и Москва, и Астана - города растущие, развивающиеся, с определенными достижениями в области креативного бизнеса", - отметил на торжественном открытии мероприятия Алексей Бородавкин.
Он напомнил, что на прошлой неделе в Астане с государственным визитом побывал президент Российской Федерации Владимир Путин.
Его очень тепло приняли, были продуктивные переговоры и в узком, и в расширенном составе. Подписано совместное заявление двух президентов, а также 20 соглашений о сотрудничестве между министерствами и ведомствами, а также между компаниями, которые будут развивать в Казахстане сотрудничество по различным направлениям. Среди них - энергетика, транспорт и новые технологии", - сообщил посол России в Казахстане.
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников в своем выступлении отметил, что сфера креативных индустрий - один из самых мощных драйверов роста и трансформации городов и один из самых быстро развивающихся секторов экономики, на который на сегодняшний день приходится порядка 6% мирового ВВП.
К 2030 году, согласно прогнозам, эта доля может вырасти до 10% (...) Именно такие площадки, как сегодняшний форум, помогают находить единомышленников, позволяют налаживать новые связи для партнерства, способствуют привлечению новых ресурсов и обмену опытом. Еще в 2021 году в послании федеральному собрания президент Владими Путин заявил, что Россия будет активно поддерживать проекты в сфере креативных индустрий, для чего был создан Президентский фонд культурных инициатив. За 3 года работы фонд поддержал более 7 тысяч проектов на общую сумму более 200 млн долларов", - заявил Алексей Шапошников.
По его словам, суммарная аудитория тех, кто получил поддержку - не менее 30 миллионов человек ежегодно.
Недавно правительство России сформировало концепцию развития сферы креативных индустрий до 2030 года, в рамках которой предполагается поэтапно увеличивать долю креативных индустрий в ВВП до 6%. Важным шагом в этом направлении стало принятие в августа федеральным собранием Российской Федерации закона, закрепляющего основы правового регулирования креативных индустрий", - отметил председатель Московской городской думы.
Как подчеркнул Алексей Шапошников, крупнейшим центром креативных индустрий в России является Москва.
Власти столицы практикуют креативный подход к развитию данного сектора, который курирует Агентство креативных индустрий. Оно помогает с продвижением продукции, поиском новых, в том числе зарубежных, партнеров, организацией мероприятий, помогает с развитием инфраструктуры. Сегодня мы готовы делиться своими наработками, достижениями с коллегами из дружественных стран, а также учиться новому и открывать перспективные направления для сотрудничества. Уверен, что вместе мы сможем раскрыть потенциал наших городов, делая их центрами вдохновения и возможностей для каждого", - добавил он.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин рассказал об опыте реализации стратегии развития столицы России, утвержденной в 2011 году мэром российской столицы Сергеем Собяниным.
В частности, в ходе реализации 12 государственных программ, предусмотренных стратегией и охватывающих все основные сферы деятельности города, удалось добиться того, что Москва стала одним из наиболее динамично развивающихся и передовых мегаполисов мира, играет важную роль драйвера российской экономики, обеспечивающего порядка 20% от ВВП Российской Федерации.
Статистика сотрудничества с Казахстаном, стратегическим партнером Российской Федерации, показывает, что на сегодняшний день на Москву приходится порядка 8 млрд долларов от общего объема внешнеторговых операций между партнерами двух стран. Отношения между двумя столицами развиваются очень активно. Буквально несколько месяцев назад проходили эмоциональные, красочные и насыщенные Дни культуры Астаны в Москве, сегодня крупная делегация представителей Москвы находится в столице Казахстана. Мы планируем обсудить опыт креативной индустрии, а также инновационные возможности наших экономик, инвестиционные связи, проекты в области цифровых технологий. Наши коллеги из Московской городской думы и маслихата Астаны обсудят развитие законодательных процессов на уровне столиц", - добавил он.
Как подчеркнул заместитель акима Астаны Нурлан Нуркенов в своем выступлении, такие мероприятия укрепляют многовековую дружбу между Казахстаном и Россией, создавая новые возможности для сотрудничества в сфере креативной индустрии.
Отношения России и Казахстана строились во многих отраслях за прошедшие столетия, и развитие креативной индустрии - это еще одно направление, в котором нам предстоит взаимодействовать. Позвольте поделиться несколькими цифрами. Астана в прошлом была региональным центром освоения целинных земель, называлась Целиноградом, до этого - Акмолинском. Сегодня это новая современная столица, где проживает уже 1,5 миллиона человек, а вместе с агломерацией - около 2 миллионов. Самая интересная цифра: средний возраст столичного жителя составляет 30 лет. Это серьезный показатель, говорящий о том, что у Астаны - благополучное будущее. Конечно, урбанистика затрагивает всех нас: многие люди приезжают сюда за новой жизнью как из регионов Казахстана, так и из зарубежья. Радует и высокий естественный прирост населения. Но для городских властей это серьезный вызов: мы не всегда успеваем инфраструктурно. Например, строительство школ. В рамках президентской программы "Комфортная школа" в этом году строим 24 школы, из которых 17 уже скоро сдадим. Как только школа построена, она моментально заполняется детьми, что нас радует, но одновременно вызывает сложности - нужно успевать подтягивать дорожную, инженерную инфраструктуру, заниматься водоснабжением, источниками тепла, энергоснабжения и газификации. Честно скажу, это приятные хлопоты. Мы видим, что Астана пополняется молодежью, и делаем ставку на нее, в том числе в развитии креативной инфраструктуры. Стараемся сделать наш город комфортным для жизни и работы", - заявил он.
Также депутат маслихата Астаны Азамат Айтхожин отметил, что в этом году в рамках визита делегации столичного маслихата вместе с московскими коллегами обсуждались важные вопросы по развитию креативной отрасли.
Астана сегодня является одним из лидеров в этой сфере. В перечень инфраструктуры креативной индустрии входит более 30 объектов, которые охватывают такие сферы, как концертная, музейная и театральная деятельность, проведение выставок, а также развитие цифрового искусства. Депутаты совместно с экспертами включили в программу комплексный план развития культуры, который рассчитан на ближайшие три года. В этом документе предусмотрено, в том числе, поэтапное повышение заработной платы работников культуры, а также строительство и капитальный ремонт музеев и театров, укрепление материально-технической базы культурных объектов", - сообщил Азамат Айтхожин.
Кроме того, подчеркнул он, в этом году в Астане открылся креативный хаб.
Главная задача этого проекта - привлекать творческую интеллигенцию. В трехэтажном здании разместились библиотека, читальный зал, классы для рукоделия и ремесел, художественная галерея и театральный зал. На его площадке ставят театральные постановки и проводят мероприятия, посвященные важным социальным проблемам. Через творчество, музыку и поэзию мы показываем, насколько красив наш государственный язык и как важны проблемы современного общества. Уже сегодня этот креативный центр стал важным местом притяжения творческих людей. Буквально на днях в нашей столице завершился первый исторический форум Qara. Основной его целью было привлечение инвестиций в креативную индустрию как в часть экономики страны. В нем приняли участие 60 спикеров, прошло несколько сессий, на которых обсуждались такие темы, как режиссура, цифровизация киноиндустрии, журналистика, производство компьютерной графики и расходных материалов. Астана - это не просто столица, но и центр креативной индустрии, наш город действительно стал примером для других. Мы видим, как на просторах левобережья нашей столицы строится "Город креативных идей". Астана занимает одну из лидирующих позиций в сфере искусства и архитектуры, и сегодня наша столица вошла в Книгу рекордов как город с уникальной архитектурой. Мы стремимся создать комфортные условия для жизни и работы, - добавили он.