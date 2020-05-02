Этот праздник олицетворяет наши лучшие черты - Назарбаев

Нур-Султан. 1 мая. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа Казахстана, сообщает сайт Елбасы, передает Kazakhstan Today.

Примите мои искренние поздравления с Днем единства народа Казахстана!

Этот праздник олицетворяет наши лучшие черты - открытость, доверие, патриотизм.

Решение об его учреждении было принято мной четверть века назад. За эти годы нам удалось превратить полиэтничность и конфессиональное разнообразие страны в стратегическое преимущество.

Благодаря единству, мы преодолели многие трудности, добились уважения и признания во всем мире, достигли больших успехов в созидании страны.

Мир и общественное согласие всегда будут фундаментальными ценностями, скрепляющими нашу государственность.

В этом году мы также отмечаем 25-летие Ассамблеи народа Казахстана, которая объединила все этносы вокруг государствообразующей нации, способствуя укреплению нашей независимости.

Сплоченность казахстанцев - это не историческая данность, а большой труд и ответственность каждого из нас.

В этом году мы празднуем День единства в особых условиях. Выпавшие всему миру испытания затронули и Казахстан.

Уверен, мы успешно справимся со всеми вызовами и станем еще сильнее, четко следуя незыблемым принципам дружбы, единства, согласия и взаимной поддержки.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, а нашей стране мира и процветания!

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