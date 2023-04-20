В Алматы пройдет Неделя моды Eurasian Fashion Week  

Eurasian Fashion Week открывает новый сезон под девизом "Future is now" в поддержку творческой молодежи, которая прямо сейчас в прямом смысле меняет облик страны и континента

Фото: EFW

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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 28-29 апреля в городе Алматы на территории Event Space в ТРЦ "Forum" состоится Eurasian Fashion Week (EFW) "Осень-зима - 2023/2024".





Eurasian Fashion Week - это мобильная международная площадка, представляющая моду и стиль всего Евразийского континента. Она стартовала из Казахстана в 2019 году и уже прошла в Праге, Братиславе, Бангкоке и Дубае. Объединяя на одной площадке именитых кутюрье и новичков отрасли, проект выполняет важную миссию по развитию легкой промышленности Казахстана и формированию положительного имиджа страны в мире", - сообщают организаторы.





EFW





Следуя основным векторам государственной политики "Вместе с молодежью", Eurasian Fashion Week открывает новый сезон под девизом Future is now в поддержку творческой молодежи, которая прямо сейчас в прямом смысле меняет облик страны и континента. Помимо модных показов, программа мероприятия включает медиабранч, пресс-конференцию, панельные дискуссии и Kids Fashion Day.





EFW стала первой Неделей моды в Казахстане, которая задействовала искусственный интеллект в key visual. Главная съемка сезона проходила в студии, после чего полученные фото- и видеоматериалы обрабатывались нейросетью с учетом ключевых запросов.





В революционной съемке приняли участие модели Салтанат Тасболат и Дана Болатжан. Их образы послужили "исходными данными" для генерации контента искусственным интеллектом.









В этом сезоне на Неделе моды свои коллекции представят казахстанские и зарубежные дизайнеры: SS by Sergey Shabunin (Kazakhstan), Nosi Moyo (Kazakhstan), Junus Coban (Turkey), Nayas (Czech Republic) и другие участники. Кроме того, Казахстан посетит постоянный участник Seoul Fashion Week и европейских недель моды, известный дизайнер из Южной Кореи Graphisteman.G. Это одежда, в которой можно найти фантастическую ручную роспись и необычный дизайн.





Это событие, которое зарекомендовало себя на всем Евразийском пространстве, став самым ярким мероприятием в Fashion-индустрии Казахстана. На несколько исключительных дней Алматы станет международной столицей моды. Eurasian Fashion Week впервые состоялась в Астане и Алматы. Но анализ потребительского рынка и реалии экономической ситуации cформировали необходимость расширения и масштабирования Eurasian Fashion Week как глобального отраслевого события, нацеленного на обсуждение полного круга вопросов, связанного с развитием сектора легкой промышленности в Республике Казахстан и за ее пределами", - говорит генеральный продюсер EFW Ирина Байжанова.