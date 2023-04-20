19.04.2023, 18:13 26571
В Алматы пройдет Неделя моды Eurasian Fashion Week
Фото: EFW
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 28-29 апреля в городе Алматы на территории Event Space в ТРЦ "Forum" состоится Eurasian Fashion Week (EFW) "Осень-зима - 2023/2024".
Eurasian Fashion Week - это мобильная международная площадка, представляющая моду и стиль всего Евразийского континента. Она стартовала из Казахстана в 2019 году и уже прошла в Праге, Братиславе, Бангкоке и Дубае. Объединяя на одной площадке именитых кутюрье и новичков отрасли, проект выполняет важную миссию по развитию легкой промышленности Казахстана и формированию положительного имиджа страны в мире", - сообщают организаторы.
Следуя основным векторам государственной политики "Вместе с молодежью", Eurasian Fashion Week открывает новый сезон под девизом Future is now в поддержку творческой молодежи, которая прямо сейчас в прямом смысле меняет облик страны и континента. Помимо модных показов, программа мероприятия включает медиабранч, пресс-конференцию, панельные дискуссии и Kids Fashion Day.
EFW стала первой Неделей моды в Казахстане, которая задействовала искусственный интеллект в key visual. Главная съемка сезона проходила в студии, после чего полученные фото- и видеоматериалы обрабатывались нейросетью с учетом ключевых запросов.
В революционной съемке приняли участие модели Салтанат Тасболат и Дана Болатжан. Их образы послужили "исходными данными" для генерации контента искусственным интеллектом.
В этом сезоне на Неделе моды свои коллекции представят казахстанские и зарубежные дизайнеры: SS by Sergey Shabunin (Kazakhstan), Nosi Moyo (Kazakhstan), Junus Coban (Turkey), Nayas (Czech Republic) и другие участники. Кроме того, Казахстан посетит постоянный участник Seoul Fashion Week и европейских недель моды, известный дизайнер из Южной Кореи Graphisteman.G. Это одежда, в которой можно найти фантастическую ручную роспись и необычный дизайн.
Это событие, которое зарекомендовало себя на всем Евразийском пространстве, став самым ярким мероприятием в Fashion-индустрии Казахстана. На несколько исключительных дней Алматы станет международной столицей моды. Eurasian Fashion Week впервые состоялась в Астане и Алматы. Но анализ потребительского рынка и реалии экономической ситуации cформировали необходимость расширения и масштабирования Eurasian Fashion Week как глобального отраслевого события, нацеленного на обсуждение полного круга вопросов, связанного с развитием сектора легкой промышленности в Республике Казахстан и за ее пределами", - говорит генеральный продюсер EFW Ирина Байжанова.
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19.04.2023, 21:09 18846
Установленные в Алматинском заповеднике фотоловушки засняли маралов
На территории заповедника обитает около 75 особей
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Маралы попали в объектив фотоловушек, установленных на территории Алматинского заповедника, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.
Животные были замечены в ущельях Правый, Левый, Средний Талгар, Монахово, в урочищах Логунова, Малый ключ, Карабастау, также в Долине скифов на высоте 3400 метров над уровнем моря.
В ведомстве добавили, что на территории Алматинского заповедника обитает около 75 особей марала.
В марте работники Каратуского заповедника поделились в социальных сетях кадрами животных, заснятыми на фотоловушки.
19.04.2023, 09:43 49136
В Алматы пройдет общегородская сейсмотренировка
Фото: МЧС РК
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 20 апреля в 11.00 в городе Алматы будет проводиться плановая общегородская сейсмотренировка. Об этом сообщили в департаменте по ЧС города.
До начала сейсмотренировки подготовьте тревожный чемоданчик, определите маршрут эвакуации в безопасное место. Безопасным местом является открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередачи, деревьев и зданий. Во время сейсмотренировки, услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие, эвакуируйтесь из здания", - сообщили в департаменте по ЧС.
ДЧС призывает всех жителей города принять активное участие в сейсмотренировке.
Ранее сообщалось, что в случае возникновения разрушительного землетрясения и других природных ЧС в Алматы будут развернуты 384 пункта приема пострадавшего населения, оставшегося без крова (ППН). Они предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы. Подробная информация о ППН размещена на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложение "пункты пострадавшего населения", а также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата.
Кроме того, департаментом разработаны информационные таблички с QR-кодом, при сканировании смартфоном можно определить маршруты путей эвакуации к ближайшим пунктам. В первом полугодии 2023 года планируется размещение табличек на фасадах всех жилых домов (2 и более этажей) мегаполиса (порядка 10 тысяч домов).
Исполняющий обязанности начальника департамента по ЧС города Алматы Ерлан Алибеков рассказал о том, что в Алматы действуют 843 сирены и сиренно-речевые установки (зона покрытия - 100%), которые информируют население об угрозе возникновения ЧС. Кроме того, в оповещении участвует 671 телеканал и 24 радиоканала "Медиасервера".
В случае разрушительного землетрясения предусмотрена специальная группировка сил и средств из числа 13 371 человек, а также 4060 единиц техники различного назначения. Дополнительно на ликвидацию крупномасштабного землетрясения в Алматы выдвинутся силы и средства 16 регионов страны и 5 центральных государственных органов в три эшелона.
Кроме того, в случае возникновения крупномасштабной чрезвычайной ситуации население будет эвакуировано в созданные пункты. До их местонахождения будет организована эвакуация на специальном транспорте.
Стоит отметить, что Алматы находится в 9-балльной сейсмозоне. По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы может быть разрушено до 60% зданий.
В институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
19.04.2023, 09:07 50001
Родственник погибших при взрыве в Жанаозене озвучил свою версию трагедии
Фото: МЧС РК
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Жанаозен. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Родственник погибших при взрыве в Жанаозене озвучил свою версию трагедии. Напомним, ЧП произошло рано утром 17 апреля. Из-за взрыва газа четыре человека погибли, 13 пострадали.
Соседи рассказывают, что несколько недель назад в их дворе водопроводчики меняли трубы. По словам людей, они делали все наспех и задели газопровод, сообщает телеканал КТК.
Во время прокладки этого водовода мой брат возмущался. Где-то неделю назад сказал, что на пересечении у них появился газопровод. И они проложили поверх газопровода этот водопровод, трубу саму. Они ее просто тупо положили и взяли закопали. И брат ходил, возмущался, им сказал: "Неправильно сделали". Они никак не отреагировали на это все", - сказал родственник погибших Нурлан Исатаев.
После ЧП была создана специальная комиссия, куда вошли специалисты из других регионов. По словам чиновников, жалоб на неудачный ремонт во дворе официально не поступало.
Насчет этого сейчас в данный момент экспертную организацию уже привлекли. Завтра ожидается приезд из Алматы и Актюбинской области. Насчет этого мы будем ждать заключения экспертов", - сказал заместитель акима Жанаозена Жансеит Кайнарбаев.
В больницах сейчас находится шесть человек. Состояние троих из них оценивается как крайне тяжелое. Двое из них, это пожилой мужчина и его сноха, жили в квартире на первом этаже. Девушка год назад вышла замуж. Была на 17-й неделе беременности. Взрыв разделил ее жизнь на две половины. Супруг и его мать погибли, а она потеряла ребенка и сейчас прикована к кровати. Свекор получил ожоги 80% тела, санавиацией его перевезли в областную больницу.
Женщина 2000 года, она находится на ИВЛ. Перенесла две тяжелейшие операции. Операция по отслойке плаценты - гинекологическая операция. И вторая операция - это по поводу повреждения спинного мозга. Вчера операцию провел главный нейрохирург области, приехал. По линии медавиации вчера в нашу больницу приезжали четыре бригады", - сообщила заместитель директора Жанаозенской городской больницы Раушан Жапарова.
Спасали людей всем микрорайоном. Неравнодушные жанаозенцы предоставили тяжелую технику и грузовые машины. Помогали перевозить вещи, разбирали завалы, приглашали временно пожить у них и давали одежду. Вчера перед пострадавшим домом жители Жанаозена провели садака по погибшим.
Место происшествия спасатели огородили забором. Людей сюда не пускают, даже забрать вещи. В доме было 12 квартир. Четыре из них взрыв сровнял с землей. В остальных выбиты стекла и разрушен пол.
Со всеми, кто выжил, сейчас работают психологи и соцслужбы. Говорят, нашлись спонсоры, которые готовы всем пострадавшим в течение двух недель купить новое жилье, говорится в сюжете.
Ранее в МЧС назвали предварительную причину взрыва в Жанаозене.
19.04.2023, 08:31 52001
В Павлодарской области сотрудников специнтерната проверяют на причастность к избиению воспитанницы
По данному факту проводится расследование, воспитатель и руководитель учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности
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Павлодар. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области полиция выясняет, были ли сотрудники специнтерната зачинщиками драки воспитанниц.
По данным телеканала КТК, видео с камер наблюдения в специнтернате Павлодарской области вызвало большой резонанс. На кадрах две воспитанницы жестоко избивают третью. Но сильнее всего общественность возмутили слова, которые звучат в тот момент за кадром:
Пошло-поехало... - Смотри, Вероника херачит, тварь! - Анастасия Владимировна там бедная, ой, ну ты и екнула. - Смотри, смотри, сейчас Кристина... За волосы тащит!"
Как видео оказалось в Сети, сейчас выясняют следователи. Но тот, кто его опубликовал, написал, что голос за кадром, похоже, принадлежит воспитателям интерната и директору. Они якобы и попросили старшеклассниц избить одну из непослушных воспитанниц, говорится в сюжете.
В полиции заявили, что еще во всем разбираются. Правда, причастности воспитателей, а тем более руководителя учреждения, к инциденту они пока не усмотрели. Девочки, по официальной версии, сначала из-за чего-то ругались, а когда закончились аргументы, стали драться.
Свое расследование провели и в управлении образования. Там решили, что драться - это все-таки плохо, и сделали выговор педагогам, которые должны были следить за дисциплиной в закрытом учреждении.
При проведении служебного расследования мы разговаривали с руководителем учреждения. Но о том, что воспитанницы снимают данный факт на видео, она не была уведомлена. В ходе драки телесные повреждения девочки не получили. Данный факт был зарегистрирован в отделе полиции района Теренколь, воспитатель и руководитель учреждения были привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщила руководитель отдела управления образования Павлодарской области Гульмира Байгазинова.
18.04.2023, 18:32 78606
Казахстанские школьницы завоевали четыре медали на олимпиаде по математике в Словении
Фото: Минпросвещения РК
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сборная Казахстана выиграла четыре медали по результатам Европейской математической олимпиады для девушек (EGMO), прошедшей в словенском Портороже, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Олимпиада проходила с 13 по 19 апреля. В ней приняли участие 240 школьниц из 60 стран мира. Честь страны защищали четыре школьницы из Астаны, Алматы и Павлодарской области.
Участницы выполняли индивидуальные задания по математике. По результатам все четыре школьницы получили места:
Мерей Темирзинова (Астана) - серебряная медаль;
Анастасия Одинцова (Павлодарская область) - серебряная медаль;
Акерке Нурахметова (Алматы) - серебряная медаль;
Амира Кенбаева (Алматы) - бронзовая медаль.
Казахстан принимает участие в Европейской математической олимпиаде для девушек с 2017 года.
18.04.2023, 15:57 84591
Алматинских пенсионеров предупредили о возможном мошенничестве
В интернете распространяется ложная информация о возможном получении пенсии в размере 300 тысяч тенге
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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Алматы предупреждает пенсионеров о новом виде мошенничества.
В интернете распространяется ложная информация о возможном получении пенсии в размере 300 тысяч тенге. Для этого мошенники в YouTube-канале просят перейти на сайт и оставить личные данные", - предупредили в управлении занятости и социальных программ акимата Алматы.
В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности и имеет признаки интернет-мошенничества.
Ранее сообщалось, что киберкриминал становится одним из самых распространенных видов мошенничества в РК. Семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане остаются неизвестными и безнаказанными.
Среди распространенных мошеннических схем эксперты портала Fingramota.kz называют фишинг и кибератаки. Сюда включены всевозможные способы удаленно выманить у человека его персональные данные, которые позволят преступнику похитить деньги с банковских карт и счетов жертвы.
Это могут быть звонки якобы от сотрудников службы безопасности банка, полиции, прокуратуры. Часто используется легенда о том, что с карты прямо сейчас происходит хищение и нужно срочно спасать оставшиеся деньги, а для этого перевести их на "запасной" счет", - говорится в информации.
На днях call-центр мошенников ликвидировали в Шымкенте. В "офисе" нашли анкетные данные более 500 человек.
Ранее оборудованный для телефонного мошенничества "офис" обнаружили в Алматы на балконе одного из жилых домов. На месте было изъято большое количество SIM-box-оборудования для мошеннических звонков.
Также в Актюбинской области на автомобильном пункте пропуска "Алимбет" задержали гражданина России, у которого было изъято большое количество оборудования для массовой рассылки мошеннических сообщений.
18.04.2023, 15:18 85741
Фиктивные медуслуги: более половины пациентов отозвали свои жалобы на "приписки"
Фото: pexels.com
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Более половины пациентов, ранее пожаловавшихся на "приписки" медцентров о выполненных медуслугах, отозвали свои жалобы, сообщили в Фонде социального медицинского страхования.
После публикации пресс-релиза о 52 тысячах приписок за 2022 год в Фонд соцмедстрахования стали массово поступать заявления от граждан о том, что им были приписаны фиктивные медицинские услуги. Так, за 7 дней было принято порядка 1200 сообщений о "приписках". Для сравнения: за весь 2022 год было зарегистрировано не более 80 подобных заявлений", - отметили в фонде.
Однако при проведении проактивного мониторинга по поступившим заявлениям эксперты отметили, что более половины обращений (730) были отозваны самими заявителями.
При выяснении причин отзыва они мотивировали его тем, что им поступали настоятельные просьбы об этом со стороны медицинских организаций", - подчеркнули в ФСМС.
В фонде призвали граждан сообщать о приписках и не идти на поводу у недобросовестных медорганизаций.
Если после официального обращения в Фонд касательно приписки вам затем звонят из медицинской организации и просят отозвать обращение, ни в коем случае не делайте этого. Таким образом вы способствуете правонарушению и невольно становитесь участником этого процесса. Проявите нулевую терпимость к правонарушениям", - призвали в организации.
Что такое приписка медуслуги?
Это когда медорганизация приписывает вам не оказанную по факту медицинскую услугу с последующим выставлением счета на оплату Фонду соцмедстрахования. При доказанном факте приписки фонд штрафует медорганизацию в трехкратном размере. Эти средства возвращаются на счет фонда, и деньги снова идут на оплату медуслуг, действительно оказанных застрахованному населению.
Как узнать были ли вам приписаны фиктивные медуслуги (приписки)?
Проверьте на сайте eGov или через мобильные приложения медицинских информационных систем (таких как Damumed и др.) историю полученных вами медицинских услуг. В случае обнаружения "приписок", то есть приписанных, но не оказанных по факту медицинских услуг, просим сообщить об этом в Фонд медстрахования.
Как сообщить в фонд о приписке?
Если вы обнаружили у себя запись о медуслуге, которую на самом деле не получали, нужно отправить обращение в фонд. Это можно сделать в Telegram через бот @SaqtandyryBot: выбрать раздел "Оставить обращение на 1406", ввести ИИН, текст обращения и прикрепить скрин сообщения из eGov или мобильного приложения медицинской информационной системы (например, Damumed) и далее отправить обращение.
В ФСМС подчеркнули, что многие граждане пишут о приписках в социальных сетях, однако сообщения, посты и комментарии, оставленные в социальных сетях, не являются основанием для проведения официальной проверки.
Напомним, по результатам мониторинга за 2022 год эксперты Фонда социального медицинского страхования выявили 52 621 приписку по ОСМС на сумму 403,3 млн тенге. Наибольшее количество приписок выявлено в Астане (26 789, или 50,9%), Акмолинской (5774, или 11%) и Кызылординской (5076, или 9,6%) областях.
18.04.2023, 14:47 76146
Отдавать военачальников под трибунал за гибель солдат в армии предложил сенатор
Фото: gov.kz
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский сенатор Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей, где произошли смертельные или несчастные случаи с солдатами-срочниками.
Если в регионе такая ситуация произошла, когда умер солдат или же какой-то солдат стал инвалидом, то, мое личное мнение, первые руководители таких частей должны привлекаться к ответственности, может даже, пойти под трибунал. Только в этом случае у нас установится порядок", - сказал депутат.
Предложение депутата прокомментировал заместитель главного военного прокурора Максат Казиев.
В рамках установленного законодательства командиры части, если будет доказано преступное отношение к данному делу, конечно, понесут наказание. Если будет установлена преступная халатность, конечно, тогда ответственность будет", - сказал Казиев.
По его данным, с 2020 года скончались 270 военнослужащих. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни - 36%, ДТП - 24% и суицид - 20%.
Напомним, 10 апреля в военном суде Алматинского гарнизона вынесли приговор Айболату Аманжолову, обвиняемому в убийстве солдата-срочника Алибека Калбая.
В 2022 году по месту прохождения службы между подсудимым и его сослуживцем рядовым Алибеком Калбаем произошел конфликт. В ходе чего Аманжолов нанес несколько ударов кулаком по животу и груди потерпевшего Калбая, причинив тем самым серьезные телесные повреждения. В результате преступных действий подсудимого потерпевший потерял сознание и был доставлен в военный госпиталь гарнизона, где скончался не приходя в сознание.
Приговором военного суда Алматинского гарнизона подсудимый приговорен к лишению свободы сроком на 9 лет с взысканием морального вреда в пользу потерпевшей стороны в размере 6 000 000 тенге.
25 апреля 2022 года, комментируя произошедшее, в Министерстве обороны РК заявили, что ведомство заинтересовано в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих.
Еще одно громкое ЧП произошло в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области. Там совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено. Своих должностей лишились несколько руководителей Погранслужбы.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?