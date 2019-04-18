Алматы. 17 апреля. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Эйр Астана" продлила отмену рейсов в Дели из Нур-Султана и Алматы до 31 мая, передает Kazakhstan Today.

"Авиакомпания "Эйр Астана" вынуждена продлить отмену рейсов в Дели из Нур-Султана и Алматы до 31 мая по причине закрытия воздушного пространства между Пакистаном и Индией", - сообщает пресс-служба компании.

По вопросам возврата билетов или переоформления на рейсы партнерских авиакомпаний просьба писать на call.centre@airastana.com, а также звонить на: +7 (727) 2444477, +7 (7172) 584477 либо обращаться по месту приобретения.

Напомним, ранее сообщалось о приостановлении полетов в Дели из Нур-Султана и Алматы с 11 до 30 апреля.

Комитет гражданской авиации МИИР РК и авиакомпания внимательно отслеживают ситуацию, и, как только воздушное пространство откроется, авиаперевозчик продолжит выполнение регулярных рейсов", - отметили в ведомстве.

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