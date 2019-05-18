Ежегодно в Казахстане выявляют около 2 тыс. человек с ВИЧ-статусом

Диагноз ВИЧ-инфекция ставится пожизненно. У нас это заболевание идет с нарастающей. На сегодня 18 тыс. человек живут с ВИЧ, и я надеюсь, будут жить долго и счастливо. Но, к сожалению, ежегодно продолжают выявляться новые случаи ВИЧ-инфекции. Примерно по Казахстану ежегодно выявляются около двух тысяч человек", - сказала Ахметова в кулуарах после совещания по вопросам национальных стандартов психосоциальной поддержки детей, живущих с ВИЧ, пишет Kazpravda.kz.
Она отметила, что ситуация, которая прослеживается в современном мире, и в том числе в Казахстане, позволяет поддерживать полноценную жизнь людям с ВИЧ-статусом.
Человек, который принимает антиретровирусные препараты, на сегодняшний день совершенно безопасен для окружающих. У него становится неопределяемая вирусная нагрузка, он не может никого заразить даже при половых контактах, так что широкое внедрение антиретровирусных препаратов позволит нашим людям жить полноценно", - заверила эксперт.
Издание отмечает, что казахстанцы могут определить ВИЧ-статус, сдав экспресс-тест по слюне.
Как следует из пресс-релиза ЮНИСЕФ, распространенного по итогам мероприятия, в Казахстане более 500 детей и подростков живут с ВИЧ.
Дети и подростки наиболее уязвимы перед ВИЧ-инфекцией. На сегодняшний день в Казахстане 530 детей и подростков, живущих с ВИЧ. В мире среди новых случаев заражения ВИЧ в 2017 году 250 тыс. приходится на подростков от 15 до 19 лет. Согласно прогнозам, опубликованным в статистическом обновлении ЮНИСЕФ "Дети, ВИЧ и СПИД: мир в 2030 году", при сохранении нынешних тенденций, к 2030 году число ВИЧ-позитивных подростков достигнет 3,5 млн", - сказал на совещании представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Юрий Оксамитный.
Напомним, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, в Казахстане в январе 2019 года выявлено 308 новых носителей ВИЧ-инфекции, что на 22,7% больше, чем в январе 2018 года.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства