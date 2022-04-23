Фейком оказалась информация об увеличении размера пособий инвалидам

Распространяемая в мессенджерах и социальных сетях информация о том, что лицам с инвалидностью 1-й, 2-й, 3-й группы, а именно инвалидам с детства, увеличены размеры социальных пособий на более чем 30 тысяч тенге, не соответствует действительности", - сообщила пресс-служба Минтруда РК.
Государственные социальные пособия по инвалидности ежегодно растут в связи с изменением величины прожиточного минимума. С 1 января 2022 года размеры пособий по инвалидности были повышены на 5%.
В Минтруда напомнили, что размеры государственных социальных пособий зависят от группы и причины инвалидности.
В министерстве отметили, что в связи с пересмотром коридора инфляции с 4 - 6% до 8 - 10% планируется проведение дополнительной индексации пособий.
Выплата пособий в повышенных размерах будет осуществлена после подписания главой государства закона "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы", проект которого в настоящее время находится на рассмотрении в сенате парламента РК. При этом за прошедшее время начиная с апреля текущего года будет произведена соответствующая доплата до нового размера пособий", - уточнили в ведомстве.