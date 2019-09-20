FlyArystan запускает рейсы по направлению Тараз-Нур-Султан-Тараз

Нур-Султан. 19 сентября. Kazakhstan Today - Авиакомпания FlyArystan объявила о старте продаж билетов по направлению Тараз-Нур-Султан-Тараз, передает Kazakhstan Today.

"Продолжительность рейса между южным и главным городами Казахстана составит менее полутора часа, в то время как стоимость билетов начинается от 6999 тенге за билет в один конец, включая сборы аэропорта, что на 72% ниже по сравнению с ценами конкурентов на аналогичном маршруте", - сообщили в авиакомпании.

Ежедневные рейсы будут выполняться с 3 октября 2019 года на современных 180-местных самолетах Airbus A320.

По данным КГА МИИР РК после начала операционной деятельности FlyArystan, пассажиропоток Международного аэропорта Аулие-Ата увеличился более чем на 140%. Мы уверены, что с расширением маршрутной сети вдвое, этот показатель вырастет. Со своей стороны мы с радостью готовы предоставить 130 000 посадочных мест в год, чтобы местное население могло быстро, доступно и комфортно добираться в Нур-Султан и Алматы", - поделилась директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Напомним, что впервые самолеты лоукостера отправились из Алматы в Тараз 1 мая текущего года и менее чем за 5 месяцев успели перевезти более 46 000 пассажиров.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании "Эйр Астана", базирующейся в Алматы и удостоенной рейтинга 4-звездочной авиакомпании за качество обслуживания, а также награды "Лучшая авиакомпания Центральной Азии и Индии" по оценке Skytrax World Airline Awards.

Флот FlyArystan состоит из двух самолетов Airbus А320 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет. К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в нескольких городах Республики Казахстан. Официально об открытии воздушных баз в Алматы, Караганде, Актобе авиаперевозчик сообщал ранее.

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