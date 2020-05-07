FlyArystan приостанавливает полеты в Тараз

Алматы. 6 мая. Kazakhstan Today - Авиакомпания FlyArystan сообщает о приостановлении авиасообщения в Тараз из городов Алматы и Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Решение о прекращении рейсов в Тараз было принято вследствие сложившейся ситуации, связанной с COVID-19, а также планам компании по возобновлению перелетов, экономическая выгода которых будет в приоритете.

Напоминаем, что рейсы по направлению Алматы - Тараз - Алматы начали осуществляться в мае 2019 года, в то время как из Нур-Султана в Тараз впервые самолеты полетели в октябре прошлого года. В IV квартале 2019 года пассажиропоток международного аэропорта Аулие-Ата вырос на 673%, что стало возможным благодаря доступным ценам первого казахстанского лоукостера FlyArystan", - говорится в сообщении авиакомпании.

По мнению авиаперевозчика, Тараз является популярным направлением. Так, с начала полетов в мае 2019 в областной центр Жамбылской области и из него FlyArystan перевез более 143 тыс. пассажиров. В то же время средняя загрузка бортов превысила 91%. Стоит отметить, что за время операционной деятельности более 75% перевезенных пассажиров купили билеты по стоимости менее 10 000 тенге.

Тараз является рынком, довольно чувствительным к изменению цен. Часто цена, которую клиент готов заплатить за перелет, не покрывает базовые расходы лоукостера, связанные с выполнением рейса. В частности, речь идет о стоимости услуг аэропорта на более коротких маршрутах, таких как Тараз - Алматы, расходы которых составляют 1/3 операционных затрат", - подчеркнули в авиакомпании.

FlyArystan не исключает возможность возобновления полетов в Тараз и из Тараза в будущем, если экономические условия, в том числе расходы на обслуживание данных маршрутов, значительно снизятся.

Пассажирам, купившим билеты на перелеты в Тараз и из Тараза на сайте flyarystan.com или через контакт-центр лоукостера, полный возврат денежных средств будет осуществлен автоматически (обращаться в авиакомпанию нет необходимости). Пассажирам, купившим билеты в агентствах (кассы, турфирмы, онлайн-агентства и т.д.), необходимо обращаться по месту приобретения билета", - заключили в ведомстве.

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