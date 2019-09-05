Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - С 3 октября 2019 года FlyArystan запускает рейсы из Костаная в Нур-Султан, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, стоимость билетов на рейсы начинается от 5999 тенге за перелет в один конец. Ежедневные рейсы, продолжительность которых составит один час, будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 посадочных мест. Продажа билетов на перелеты до 28 марта 2020 года открыта на сайте flyarystan.com.

Это будет первым направлением из Котаная и в Костанай, который пополнит маршрутную сеть лоукостера. Однако в авиакомпании надеются, что со временем количество городов, с которыми FlyArystan свяжет ключевой город региона увеличится.

Мы с радостью и уверенностью открываем рейсы из/в Костанай уже на новой, реконструированной взлетно-посадочной полосе одного из старшейших аэропортов Казахстана. Осуществляя ежедневные перелеты в главный город десятого региона страны, мы готовы предоставить доступные и быстрые авиаперелеты для всех желающих, и внести этим самым свой существенный вклад в развитие туризма Костанайской области", - подчеркнула директор по продажам и маркетингу FlyArystan Жанар Жайлауова.

Напоминаем, что бюджетный авиаперевозчик начал свою операционную деятельность в мае 2019 года. До конца 2020 года планирует расширение авиапарка до 10 воздушных судов, что позволит увеличить количество рейсов и направлений в 5 раз. За несколько месяцев первый казахстанский лоукостер стал одним из лидеров отечественной авиации со средним коэффициентом загрузки в 94% и своевременностью осуществления полетов в 93%.

Бюджетная авиакомпания FlyArystan - подразделение авиакомпании Эйр Астана. Флот FlyArystan состоит из двух самолетов Airbus А320 в конфигурации 180 посадочных мест, средний возраст которых 6 лет.

К 2022 году планируется увеличение авиапарка авиакомпании до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Республики Казахстан.

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