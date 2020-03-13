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FlyArystan запустила рейсы из Алматы в Кокшетау

12.03.2020, 10:29 9721
Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания FlyArystan запустила рейсы Алматы в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня состоялся первый рейс авиакомпании FlyArystan по направлению Алматы - Кокшетау - Алматы. Отныне 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, 180-местные самолеты Airbus A320 будут совершать регулярные рейсы между двумя городами", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

 
Отмечается, что минимальная стоимость билетов начинается от 8999 тенге за перелет в одну сторону, забронировать места можно на сайте авиакомпании. 

 

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