FlyArystan запустила рейсы из Алматы в Кокшетау

Алматы. 12 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания FlyArystan запустила рейсы Алматы в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Сегодня состоялся первый рейс авиакомпании FlyArystan по направлению Алматы - Кокшетау - Алматы. Отныне 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам, 180-местные самолеты Airbus A320 будут совершать регулярные рейсы между двумя городами", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что минимальная стоимость билетов начинается от 8999 тенге за перелет в одну сторону, забронировать места можно на сайте авиакомпании.





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