Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Фонд "Birgemiz" продолжает оказывать активную помощь нуждающимся казахстанцам, передает Kazakhstan Today.

Дорогие друзья! Как вы знаете, по инициативе Елбасы в дополнение к проводимым главой государства антикризисным мерам фонд "Birgemiz" продолжает оказывать активную помощь нуждающимся казахстанцам", - написал на своей странице в Instagram первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек.

Он отметил, что более 360 тысяч семей из 23 городов в рамках первой и второй волн получили единовременную выплату по 50 тысяч тенге. Более 5 тысяч волонтеров под эгидой "Jas Otan" доставили 240 тысячам семей продуктовые корзины, медицинские маски и товары первой необходимости. Среди 100 тысяч семей из наиболее незащищенных слоев населения обеспечена бесплатная раздача 5 миллионов защитных масок.

Жителям подтопленных аулов Туркестанской области нуротановцами направлено свыше 1000 тонн гуманитарной помощи в виде продуктов, одежды, стройматериалов и средств личной гигиены отправлено жителям. За счет средств фонда "Birgemiz" новым жильем будут обеспечены жители аула Достык.

Вчера Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил организовать третью волну единовременных выплат в размере 50 тысяч тенге. Уже на этой неделе адресная финансовая помощь дополнительно будет оказана порядка 110 тысячам семей из числа нуждающихся жителей малых городов, сёл и близлежащих к крупным городам населенных пунктов. Эффективная и прозрачная работа фонда "Birgemiz" при организационной поддержке партии "Nur Otan" и Фонда Первого Президента вызывает доверие со стороны крупных меценатов. Так, в ближайшее время ожидается поступление дополнительных средств. С учетом этого, Елбасы поручил проработать возможность оказания четвертой волны прямой финансовой помощи нуждающимся казахстанцам с акцентом непосредственно на жителей аулов нашей страны", - сообщил Бауыржан Байбек.

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