Алматы. 29 марта. Kazakhstan Today - Фонд Дениса Тена обратился к фанатам с просьбой о помощи, передает Kazakhstan Today.

В объявлении на сайте Фонда говорится о начале съёмок фильма "Слепая любовь" по сценарию Дениса.

Нам нужна Ваша помощь для того, чтобы реализовать идеи Дениса в наилучшем формате. Мы просим каждого из Вас, кто посещал ледовые шоу или любые мероприятия с участием Дениса, прислать видео, фото, истории или любые материалы на почту Фонда: info@denistenfoundation.org", - говорится в сообщении.

В Фонде также отметили, что в создании фильма требуются: любые видео с участием Дениса, снятые с трибун, его фото и видео на льду или любые другие материалы, отражающие атмосферу его шоу. Также поклонников просят поделиться любыми любительскими видео выступлений Дениса или его репетиций.

Напомним, Денис Тен победил в конкурсе молодых кинематографистов, объявленный кинокомпанией "Базелевс". После трагической гибели фигуриста было решено снять фильм по его сценарию на английском языке. О работе над фильмом ранее рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов.

Я не сложил сначала в голове две вещи - фигуриста и кинематографиста. Мы встретились в конце лета, и он рассказал о своем проекте. Это было очень увлекательно. И прежде всего поразил не сам проект, а человек с таким количеством энергии, открытости, наивности, света внутреннего", - рассказал он.

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