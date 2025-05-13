Фотоловушки засняли бурого медведя на территории нацпарка "Кольсайские озера"   

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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения РК определило выходные дни на Курбан айт.





Поскольку первый день Курбан айта выпадает на пятницу, 6 июня, казахстанцы, у которых пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 3 дня подряд 6, 7 и 8 июня (пятницу, субботу и воскресенье).





Для тех, кто работает 6 дней в неделю, днями отдыха станут 6 июня (пятница) и 8 июня (воскресенье).