Фотоловушки засняли снежного барса в Алматинской области (ФОТО)

Алматы. 12 февраля. Kazakhstan Today - Фотоловушки засняли снежного барса в Алматинской области, передаёт Kazakhstan Today.

"Первые результаты мониторинга, который проводит Институт Зоологии по заказу #snowleopardfoundation@snowleopard_kz! Барсик сфотался на нашу фотоловушку! Чем больше мы купим и установим фото-ловушек, тем больше выявим причин сокращения численности Ирбиса!" - написал в Instagram советник директора городского зоопарка Ержан Еркинбаев (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он отметил, что в объектив фотоловушек также могут попасть факты незаконной охоты и призвал не охотиться на особо-охраняемых природных территориях.

Незаконная охота тоже может попасть в объектив, уважаемые браконьеры, так же, как и ваши лица, номера автомашин и т.п. Не охотьтесь на особо-охраняемых природных территориях и не убивайте краснокнижников! Не стреляйте мам с молодняком, не стреляйте ночью под фару и не используйте тепловизор! Не убивайте больше, чем вы способны съесть! И не воруйте фотоловушки, возможно она уже передала ваше фото к нам на сервер, тогда разбираться будем жёстко", - отметил Ержан Еркинбаев.

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