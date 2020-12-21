ГАТОБ имени Абая получил новый статус

Алматы. 20 декабря. Kazakhstan Today - В честь Дня независимости указом президента РК Касым-Жомарта Токаева Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая получил статус Национального, передает Kazakhstan Today.

Во время пандемии и строгих карантинных мер театр продолжал работу: КНАТОБ имени Абая вступил в корпорацию исполнительских искусств, организованную и успешно функционирующую под патронажем Министерства культуры Китайской Народной Республики, и был принят в Международную лигу театров "Шелковый путь" (Silk Road International League of Theatres - SRILT).

За время карантина в эфир вышло более 250 программ, концертов, роликов, которые посмотрели более трех миллионов зрителей не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Работа коллектива получила высокую оценку международного сообщества: КНАТОБ имени Абая по рейтингу, опубликованному порталом "ТурСтат" и в 2020 году занял почетное третье место среди лучших оперных театров СНГ по популярности у зрителей и онлайн-трансляциям на сайтах театров и в социальных сетях, уступив Большому театру России и Большому театру Беларуси", - сообщили в театре.

При этом с начала театрального сезона КНАТОБ провел на большой сцене премьеры монооперы Григория Фрида "Дневник Анны Франк" и приключенческого балета Адольфа Адана " Корсар ". 26 и 27 декабря в честь 115-летия Евгений Брусиловского состоится премьера первой казахской оперы "Кыз Жибек".

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