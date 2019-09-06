Гендиректор НИЦ "Гарыш-Экология" осужден к 3 годам ограничения свободы

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Алматы. 5 сентября. Kazakhstan Today - Генеральный директор РГП "Научно-исследовательский центр "Гарыш-Экология" приговорен за злоупотребление полномочиями к 3 годам ограничения свободы, передает Kazakhstan Today.

"4 сентября 2019 года приговором Алмалинского районного суда Алматы Жубатов за злоупотребление должностными полномочиями осужден к 3 годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - сообщили в Антикоррупционной службе Республики Казахстан.

Антикоррупционной службой по Алматы ранее окончено досудебное расследование в отношении генерального директора Республиканского государственного предприятия "Научно-исследовательский центр "Гарыш-Экология" Жубатова по факту совершения коррупционного преступления.

"Жубатов, являясь лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно перечислил заработную плату свыше 3 млн тенге фактически не работающим сотрудникам РГП (ущерб возмещен в полном объеме)", - пояснили в ведомстве.

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