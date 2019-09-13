Гендиректор Сайрам-Угамского государственного нацпарка осужден за мошенничество и хищение бюджетных средств

Шымкент. 12 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой города Шымкента окончено досудебное расследование в отношении генерального директора РГУ "Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Керимбекова К., передает Kazakhstan Today.

"Керимбеков подозревался в получении путем мошенничества денежных средств в сумме 764 тыс. тенге от своих заместителей под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам Комитета за общее покровительство. Также он подозревался в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения, путем подписания актов выполненных работ на сумму 564 тыс. тенге по кошению и перевозке люцерника в селе Казахстан Толебийского района Туркестанской области. 11 сентября приговором Аль-Фарабийского районного суда города Шымкента Керимбеков осужден к штрафу в размере 7 640 000 тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

Кроме того, по информации ведомства, Антикоррупционной службой Карагандинской области ранее окончено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера КГП "Каркаралинская ветеринарная станция" А. Мананбаевой и кассира Каркаралинского управления КОФ АО "Народный банк Казахстана" Н. Сыздыковой.

Манабаева и Сыздыкова в период, в 2015-2017 годы, совершили хищение бюджетных средств путем снятия, перечисления и обналичивания денежных средств предприятия под предлогом поставки ТМЦ на общую сумму около 25 млн тенге. 11 сентября приговором Каркаралинского районного суда Карагандинской области осуждены Мананбаева к 6 годам лишения свободы и Сыздыкова к 5 годам лишения свободы (с отсрочкой исполнения приговора на 5 лет). Осужденные лишены права занимать должности на государственной службе", - отметили в Антикоррупционной службе.

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