Гендиректором ТОО "Оператор РОП" назначен Медет Кумаргалиев

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - Медет Кумаргалиев возглавил ТОО "Оператор РОП", сменив на этом посту Светлану Коротенко, передает Kazakhstan Today.

Генеральным директором ТОО "Оператор РОП" назначен Медет Кумаргалиев, до этого исполнявший обязанности директора департамента государственной политики управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК. Данное решение согласовано с профильным министерством", - сообщили в компании.

Кумаргалиев сменил на этом посту Светлану Коротенко, возглавлявшую ТОО "Оператор РОП" с начала внедрения принципа расширенных обязательств производителей и импортеров в Казахстане. Под руководством Коротенко была выстроена система управления отходами, подпадающими под действие РОП, внедрен механизм компенсации затрат за сбор и переработку отходов, создана с нуля отрасль авторециклинга, разработана и утверждена Стратегия развития ТОО "Оператор РОП" в части управления отходами.

Новый руководитель ТОО "Оператор РОП" - выпускник двух Восточно-Казахстанских университетов по специальностям "Инженерная защита окружающей среды" и "Юриспруденция". Свою карьеру Кумаргалиев начинал с должности аппаратчика-гидрометаллурга. С 2007 по 2012 годы работал в управлении охраны окружающей среды Восточного Казахстана на позиции специалиста отдела экологической экспертизы, а затем руководителя отдела экологического регулирования.

В 2009 году Кумаргалиевым были разработаны программные модули "Единая база разрешительной системы в области охраны окружающей среды" и "Универсальная разрешительная система".

В сентябре 2012 года он возглавил управление в Министерстве охраны окружающей среды, где отвечал за экологическую экспертизу и выдачу разрешительных документов.

Кумаргалиев также имеет опыт работы в Государственной корпорации "Правительство для граждан" и РГП "Госэкспертиза". В 2019 году работал в управлении отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В новой должности Кумаргалиев займется исполнением следующего этапа развития перерабатывающей отрасли в Казахстане, который подразумевает усиление взаимодействия с государственными органами, акиматами, НПО. Также ТОО "Оператор РОП" предстоит большая работа в части внедрения ставки платы на упаковку и увеличению мощностей по сбору и переработке отходов, добавили в компании.

Между тем Коротенко переходит в Наблюдательный совет ТОО "Оператор РОП" и будет курировать вопросы обеспечения Стратегии развития ТОО "Оператор РОП".

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