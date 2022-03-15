Генпрокуратура о январской трагедии: ведется 15 дел о попытке госпереворота

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Все собрания изначально носили мирный характер, но вскоре вышли из-под контроля... на первоначальном этапе митинги были мирные... Никакой политики у митингующих не было, выдвигались требования социально-экономического характера... После удовлетворения требований о снижении цены на газ люди снова вышли на улицы", - цитирует генпрокурора телеканал "Хабар24".
Асылов напомнил, что акимы и депутаты много раз выходили к народу с просьбой не нарушать общественный порядок. По его словам, силовики ограничивались спецсредствами нелетального действия и до последнего не применяли боевое оружие.
Глава государства обратился к гражданам с призывом сохранения законности мирных собраний и недопущения влияния деструктивных сил", - сказал генпрокурор на заседании мажилиса в понедельник.
Спикер уточнил, что по делу о январских погромах задержано 766 человек. Он отметил, что в основном это люди до 30 лет, безработные, без высшего образования. По организации и участию в массовых беспорядках расследуются 44 уголовных дела, об актах терроризма расследуются 46 уголовных дел.
По его словам, в ходе штурма административных зданий и при наведении правопорядка ликвидированы 86 нападавших.
Он проинформировал, что КНБ РК ведет 15 дел о попытке госпереворота и захвата власти.
По информации главы Генпрокуратуры, всего в "январской трагедии" по стране погибли 230 человек.
О фактах пыток заведено 243 дела, все будут объективно расследованы", - заверил Берик Асылов.
Кроме того, генпрокурор рассказал, что в отношении руководителей силовых структур, которые в ходе январских беспорядков покинули место службы, продолжается расследование.
По правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам возбуждено семь уголовных дел", - цитирует Асылова Sputnik Казахстан.
Он отметил, что основной объем следственных действий по ним завершен.
Начальник ДКНБ Алматы Нурлан Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.
Также расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством министерства обороны. Экс-министр обороны взят под стражу. Расследование продолжается", - добавил Асылов.
Напомним, о том, что глава ДКНБ Алматы находится под следствием, стало известно 17 февраля.