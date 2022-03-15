Генпрокуратура о январской трагедии: ведется 15 дел о попытке госпереворота

АЛМАТЫ. 14 МАРТА - Родители учеников гимназии № 120 имени Мажита Бегалина Алмалинского района города Алматы от лица педагогов обратились в редакцию с письмом, в котором рассказали о грубых нарушениях со стороны нового директора - бывшего заместителя руководителя управления образования Алматы Айсулу Ботаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.

9 марта для рассмотрения жалобы педагогов была собрана комиссия. В ее состав вошли: руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматы Ермекбаева Гульнара Омирбековна, президент Казахской лиги экспертов образования Абишева Гульнара Абдрахмановна, директор Алматинского филиала "Адалдық жолы" - Мақұлбаев Бауыржан.

В ходе проверки было выявлено, что ранее перечисленные факты нарушений со стороны директора имели место. Коллектив подтвердил все факты, указанные в письме, словами в присутствии комиссии. Также были предоставлены чеки перевода денег на школьные затраты и на подарок директору.

Ботаева А. А. с 14.03.2022 года освобождена от должности по собственному желанию.

Коллектив выражает огромную благодарность главному редактору информационного агентства Kazakhstan Today, руководителю ДКСО города Алматы - Ермекбаевой Г. О., президенту Казахской лиги экспертов образования - Абишевой Г. А., попечительскому совету гимназии и всем родителями, которые поддержали педагогов гимназии № 120. Также огромную юридическую поддержку педагогическому коллективу оказали ОО "Республиканский центр поддержки работников образования "Таным" - юрист Жомарт Бакытжан. Благодарим всех за поддержку и за восстановления справедливости! Мы показали, что в 21-м веке можно сражаться с тиранией и защитить себя", - говорится в тексте благодарственного письма.