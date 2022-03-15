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Генпрокуратура о январской трагедии: ведется 15 дел о попытке госпереворота

14.03.2022, 10:38 33961
Генпрокуратура о январской трагедии: ведется 15 дел о попытке госпереворота
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов проинформировал, что по итогам январских событий об актах терроризма расследуются 46 уголовных дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Все собрания изначально носили мирный характер, но вскоре вышли из-под контроля... на первоначальном этапе митинги были мирные... Никакой политики у митингующих не было, выдвигались требования социально-экономического характера... После удовлетворения требований о снижении цены на газ люди снова вышли на улицы", - цитирует генпрокурора телеканал "Хабар24".

 
 
Асылов напомнил, что акимы и депутаты много раз выходили к народу с просьбой не нарушать общественный порядок. По его словам, силовики ограничивались спецсредствами нелетального действия и до последнего не применяли боевое оружие. 
 

Глава государства обратился к гражданам с призывом сохранения законности мирных собраний и недопущения влияния деструктивных сил", - сказал генпрокурор на заседании мажилиса в понедельник.

 
Спикер уточнил, что по делу о январских погромах задержано 766 человек. Он отметил, что в основном это люди до 30 лет, безработные, без высшего образования. По организации и участию в массовых беспорядках расследуются 44 уголовных дела, об актах терроризма расследуются 46 уголовных дел.

 
По его словам, в ходе штурма административных зданий и при наведении правопорядка ликвидированы 86 нападавших.
 
Он проинформировал, что КНБ РК ведет 15 дел о попытке госпереворота и захвата власти.
 
По информации главы Генпрокуратуры, всего в "январской трагедии" по стране погибли 230 человек.
 

О фактах пыток заведено 243 дела, все будут объективно расследованы", - заверил Берик Асылов.


 

Кроме того, генпрокурор рассказал, что в отношении руководителей силовых структур, которые в ходе январских беспорядков покинули место службы, продолжается расследование.
 

По правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам возбуждено семь уголовных дел", - цитирует Асылова Sputnik Казахстан.

 
Он отметил, что основной объем следственных действий по ним завершен.
 
Начальник ДКНБ Алматы Нурлан Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.
 

Также расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством министерства обороны. Экс-министр обороны взят под стражу. Расследование продолжается", - добавил Асылов.


Напомним, о том, что глава ДКНБ Алматы находится под следствием, стало известно 17 февраля. 
 

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Штормовое предупреждение объявили в семи областях

14.03.2022, 21:25 11041
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Непогода ждет жителей Нур-Султана, Шымкента, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской и Костанайской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 15 марта временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь), гроза, туман. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 
В Шымкенте ночью и утром 15 марта ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). 
 
15 марта на севере Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. 
 
15 марта на северо-западе Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер западный с переходом на юго-восточный, на северо-западе области порывы 18 метров в секунду. 
 
15 марта на западе, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
В Нур-Султане ночью и утром 15 марта ожидается туман.
 
15 марта на севере Кызылординской области ожидается туман.
 
Ночью и утром 15 марта на юге Павлодарской области ожидается туман.
 
15 марта на юге, западе Костанайской области ожидается туман.
 
Ранее жителей и гостей Алматы предупредили о лавиноопасной обстановке в горах.
 

Между Узбекистаном и Казахстаном возобновляется автобусное сообщение

14.03.2022, 21:10 11011
Между Узбекистаном и Казахстаном возобновляется автобусное сообщение
Фото: mintrans.uz
ТАШКЕНТ. 14 МАРТА - С 16 марта возобновится регулярное международное автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также ведутся переговоры об организации транзитных автобусных перевозок через Казахстан в Россию и Кыргызстан, сообщает Министерство транспорта Узбекистана.
 
С 16 марта перевозчики планируют выполнение рейсов по маршрутам Ташкент - Нур-Султан, Ташкент - Алматы, Ташкент - Кызылорда, Ташкент - Туркестан, Ташкент - Иргели, Чирчик - Шымкент, Чирчик - Алматы.
 
Напомним, международное автобусное сообщение между Узбекистаном и Казахстаном было приостановлено 16 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса.
 

Жителей и гостей Алматы предупреждают о лавиноопасной обстановке в горах

14.03.2022, 20:48 13296
АЛМАТЫ. 14 МАРТА - ДЧС Алматы сообщает, в связи с ожидаемыми осадками, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Улкен Алматы в период 15-18 марта сохраняется опасность сход снежных лавин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Департамент по ЧС Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. 
 

Грубые нарушения в алматинской гимназии: директор освобождена от должности

14.03.2022, 18:02 20516
Грубые нарушения в алматинской гимназии: директор освобождена от должности
АЛМАТЫ. 14 МАРТА - Родители учеников гимназии № 120 имени Мажита Бегалина Алмалинского района города Алматы от лица педагогов обратились в редакцию с письмом, в котором рассказали о грубых нарушениях со стороны нового директора - бывшего заместителя руководителя управления образования Алматы Айсулу Ботаевой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
9 марта для рассмотрения жалобы педагогов была собрана комиссия. В ее состав вошли: руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алматы Ермекбаева Гульнара Омирбековна, президент Казахской лиги экспертов образования Абишева Гульнара Абдрахмановна, директор Алматинского филиала "Адалдық жолы" - Мақұлбаев Бауыржан.
 
В ходе проверки было выявлено, что ранее перечисленные факты нарушений со стороны директора имели место. Коллектив подтвердил все факты, указанные в письме, словами в присутствии комиссии. Также были предоставлены чеки перевода денег на школьные затраты и на подарок директору.
 
Ботаева А. А. с 14.03.2022 года освобождена от должности по собственному желанию.
 

Коллектив выражает огромную благодарность главному редактору информационного агентства Kazakhstan Today, руководителю ДКСО города Алматы - Ермекбаевой Г. О., президенту Казахской лиги экспертов образования - Абишевой Г. А., попечительскому совету гимназии и всем родителями, которые поддержали педагогов гимназии № 120. Также огромную юридическую поддержку педагогическому коллективу оказали ОО "Республиканский центр поддержки работников образования "Таным" - юрист Жомарт Бакытжан. Благодарим всех за поддержку и за восстановления справедливости! Мы показали, что в 21-м веке можно сражаться с тиранией и защитить себя", - говорится в тексте благодарственного письма.

 
Напомним, Ботаева А. А. приступила к исполнению служебных обязанностей в ноябре 2021 года, причем была понижена в должности по неизвестным причинам. С этого времени оказывается психологическое давление на весь педагогический состав гимназии № 120. 
 

В Алматинской области резиденция акима района станет детским реабилитационным центром

14.03.2022, 17:42 21526
ТАЛДЫКОРГАН. 14 МАРТА - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев предложил сделать резиденцию в Жаркенте детским реабилитационным центром, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба акима Алматинской области, свое решение Канат Бозумбаев озвучил в ходе встречи с жителями Панфиловского района.
 

В Жаркенте находится резиденция акима области. В наличии этой резиденции нет никакой необходимости. В районе есть хорошие гостевые дома, много кафе, где вкусно готовят. Поэтому резиденцию передаю для создания детского реабилитационного центра. Это очень важный и нужный объект, специалисты которого смогут помогать родителям бороться за жизни и здоровье особенных детей", - подчеркнул аким региона.

 
Резиденция акима области в Жаркенте была построена в 2013 году. Площадь одноэтажного здания составляет 910 квадратных метров, площадь земельного участка - 1 га. 
 

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в 640 км от Алматы

14.03.2022, 15:18 25091
Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировано в 640 км от Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 14 МАРТА - Казахстанские сейсмологи 14 марта в 12.29 зарегистрировали землетрясение магнитудой 5 на границе Таджикистана и Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 14 марта в 12.29 зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 640 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Кыргызстана. 
 
Энергетический класс землетрясения составляет 10.9. Магнитуда MPV - 5.0. Глубина - 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

Адвокат: к январским событиям готовились минимум два года

14.03.2022, 12:03 31271
Адвокат: к январским событиям готовились минимум два года
Фото: Facebook/Шелепова
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Руководитель комиссии по расследованию январских беспорядков "Акикат", адвокат Айман Умарова на заседании мажилиса рассказала, что к январским событиям готовились минимум два года, хотя о существовании террористических ячеек информация просачивалась еще ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Многие ошибочно полагают, что все началось с мирных митингов. На самом деле все началось намного раньше, с информационной подготовки к событиям. Мирные митинги - это начало того, что мы видели воочию. Если условно разделить события, то они состоят из информационной подготовки к событиям, далее - самой инфовойны, и события на улице", - цитирует Умарову Sputnik Казахстан.

 
Она подчеркнула, что причинами январских событий сложно назвать только социально-экономические проблемы, которые выросли за последние пять-шесть лет.
 
Эти события были неизбежны при несменяемости власти, росте коррупции во всех сферах жизни общества, когда национальные ресурсы находятся у определенной группы людей, так называемого олигархата, говорит она.
 

Нельзя не отметить правоохранительные органы, а также судебную систему, которые давно потеряли доверие народа. Особенно хочется обратить внимание на деятельность КНБ, руководство и сотрудники которого обладали де-факто безграничной властью не только над другими правоохранительными органами, прокуратурой и даже судами. Хотя вы скажете, что это не так. Де-юре не так, но, к сожалению, де-факто именно так. Иначе вам придется согласиться с тем, что и другие правоохранительные органы, а также суды участвовали в январских событиях", - заявила Айман Умарова.

 
Правозащитник заявила, что массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых "не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб и криминалитета".
 

Мы имеем данные, что за последние годы в Казахстан заехали граждане Афганистана, документы которых недавно аннулировала и они выехали в страны Европы… Среди митинговавших 5 января было много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками", - цитирует Умарову телеканал "Хабар 24".


 

Казахстан направил гуманитарную лекарственную помощь для Украины

14.03.2022, 10:37 27016
Фото: Минздрав РК
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - 14 марта 2022 года из аэропорта города Алматы Министерством здравоохранения РК направлена гуманитарная помощь на Украину, сообщили в пресс-службе ведомства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комиссией по вопросам оказания международной гуманитарной помощи при правительстве РК принято решение о выделении населению Украины партии медицинских препаратов. Отмечается, что гуманитарная помощь гражданам Украины будет направлена двумя рейсами 14 и 15 марта 2022 года из аэропорта города Алматы.
 

Для безопасной доставки грузов на территорию Украины правительство Казахстана договорилось с соседними государствами, где развернуты хабы для получения и распределения международной гуманитарной помощи Украине", - сообщили в Минздраве.

 
Министерством здравоохранения РК совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК был проработан вопрос доставки гуманитарного груза по маршруту Алматы - Катовице (Польша) воздушным судном.
 
Общий вес гуманитарной помощи составит 28,2 тонны, куда вошло 17 наименований лекарственных средств: антибиотики, противоспалительные, противокашлевые и антигипертезивные препараты.
 
Казахстан оказывает гуманитарную помощь в ответ на официальное обращение со стороны другого государства. После получения такого обращения от украинской стороны президент Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение срочно оказать гуманитарную помощь украинскому народу.
 

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