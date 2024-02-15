Гибель двухлетнего малыша в клинике Алматы: депутаты обеспокоены растущей численностью псевдоврачей

Рассказать друзьям

Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в своем депутатском - Депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в своем депутатском запросе поднял тему роста и слабой раскрываемости мошенничеств, совершаемых в интернет-пространстве, передает корреспондент агентства.





Ссылаясь на данные аналитиков, депутат сообщил, что только в 2022 году мошенники причинили жителям Казахстана ущерб на сумму 95,8 млрд тенге - это на 88,3% больше, чем в 2021 году.





Почти половина преступлений совершается в интернет-пространстве. В связи с низким уровнем раскрываемости данной категории уголовных дел материальный ущерб возмещен лишь 2,5% потерпевшим. Есть основания предполагать, что киберпреступления совершаются мощными профессиональными международными ОПГ из-за рубежа", - подчеркнул Магеррам Магеррамов.





Он обратил внимание, что практически каждый взрослый казахстанец получал подозрительные звонки от телефонных мошенников, которые владеют персональными и банковскими данными своих жертв, проинформированы об их месте работы и родственных связях. Только за 2023 год, по данным МВД, было заблокировано свыше 43 млн звонков в Казахстан с подменных номеров.





Депутат рассказал, что одним из инструментов кибермошенничества является также использование платежных систем третьих лиц - ИП, которые незаконно передаются мошенникам в так называемую аренду самими владельцами платежных систем.





Мошенники, действуя от имени ИП, не оказывая фактически никаких услуг, выставляют своим жертвам счета на оплату, в последующем имея доступ к платежным системам и банковским счетам ИП, похищают полученные денежные средства. Многие казахстанцы ошибочно рассматривают сдачу в "аренду" своих ИП и телефонных номеров как источник пассивного дохода и регистрируют ИП без намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, вовлекаясь тем самым в мошеннические схемы", - разъяснил мажилисмен.





Данные факты позволяют предположить, что граждане Казахстана находятся под мощнейшей и тотальной кибератакой мошенников, вовлекающих казахстанцев в их преступные схемы, подчеркнул он.





Депутат убежден, что текущих мер борьбы правительства и правоохранительных органов с киберпреступлениями недостаточно. В силу отсутствия действенных механизмов по предотвращению и раскрытию киберпреступлений на сегодняшний день имеет место колоссальная нагрузка на правоохранительные органы и судебную систему.





В связи с этим депутаты предлагают возложить на банки второго уровня и сотовых операторов ответственность за совершаемые с помощью их инфраструктуры мошеннические схемы в виде возмещения ущерба пострадавшим.





Такая ответственность в законопроекте позволит подключить мощные технологические ресурсы финансовых и телекоммуникационных компаний для противодействия растущему кибермошенничеству", - полагает депутат.





Кроме того, добавил мажилисмен, МВД необходимо предпринять оперативные меры по вопросам закредитованности граждан и незамедлительно отрегулировать вопросы привлечения к уголовной ответственности дропперов, благодаря которым мошенники похищают и отмывают деньги обманутых в результате интернет-мошенничества казахстанцев, и начать работу по созданию действенных механизмов по предотвращению и раскрытию киберпреступлений.



