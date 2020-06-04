Глава Антикоррупционной службы поблагодарил родителей отличившегося сотрудника в Алматы

Алматы. 3 июня. Kazakhstan Today - Председатель Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев направил благодарственные письма родителям отличившихся сотрудников ведомства, передает Kazakhstan Today.

В департаменте по противодействию коррупции по городу Алматы им стал Нусипов Мукаш. Председатель в письме выражает благодарность родителям за воспитание честного, добропорядочного гражданина, за его труд и непоколебимое желание помогать всем и достигать ещё больших результатов", - сообщили в пресс-службе департамента.

М. Нусипов внес определенный вклад в противодействие коррупции путем формирования антикоррупционной культуры и внесением рекомендаций в части коррупционных рисков.

Руководство департамента посетило родителей отличившегося сотрудника службы. Семья и близкие родственники были горды хорошими отзывами со стороны руководства и рады им.

Мать сотрудника Рита Бекболатова выразила благодарность председателю Алику Шпекбаеву за оценку деятельности своего сына.

Я очень рада, что хорошо отзываются о работе моего сына, спасибо Алику Жаткамбаевичу за такую мотивацию сотрудников. Первый раз получаем, я очень тронута. Для нас, родителей, это очень важно и дорого. Желаю всем сотрудникам достигать высоких результатов, ценить и уважать свою работу, любить свою Родину", - сказала она.

В свою очередь, получивший высокую оценку сотрудник отметил, что очень горд за признание результатов работы и будет стараться ещё больше. "Я знаю насколько это важно, видя радость и счастье в глазах моих родителей. Огромное спасибо моему руководству, я уверен, что каждый из нас достоин этого", - отметил он.

Признание и благодарность сотрудников организации за тяжелую работу является важной частью управления.

Формирование исключительной культуры признания и благодарности может стать одним из важных элементов эффективной деятельности сотрудников, - отметили в Антикоррупционной службе.

Такие благодарственные письма были переданы председателем родителям сотрудников других регионов страны.

Несомненно подобное стимулирование сотрудников только укрепит мотивацию к достижению высоких показателей в работе", - заключили в пресс-службе городского департамента.

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