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Глава департамента по делам культуры и искусства подозревается в хищении в особо крупных размерах

11.06.2020, 13:31 7480
 Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Глава департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК подозревается в хищении в особо крупных размерах, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой проводится досудебное расследование в отношении руководителя департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта РК.
 

Указанное лицо подозревается в растрате бюджетных средств в особо крупном размере путем подписания актов оказанных услуг с завышенной стоимостью и необоснованного перечисления денежных средств для государственного финансирования кинематографии Казахстанского контента", - говорится в сообщении пресс-службы Антикоррупционной службы РК.

 
В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемой будет вынесено судом.
 

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