Глава государства поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт

Уважаемые соотечественники! Поздравляю всех вас с праздником Ораза айт! Этот праздник почитают и широко отмечают в исламском мире. Ораза айт - это олицетворение добра и блага, продолжение пронизанного духом обновления и самосовершенствования священного месяца Рамазан. Неразрывно связанные с милосердием качества - гуманность и отзывчивость, скромность и уважительность - являются основой нашего национального характера. Мы должны привить их молодому поколению в качестве незыблемых жизненных принципов. В эти праздничные дни вся мусульманская общественность проявляет заботу друг о друге, оказывает помощь и поддержку нуждающимся. Такие благие дела укрепляют солидарность и сплоченность нашего народа. Благодаря терпению, единству наших соотечественников именно в месяц Рамазан нам удалось стабилизировать ситуацию, связанную с пандемией. Уверен, мудрость и стойкость нашего народа позволят нам с честью преодолеть все трудности. С праздником Ораза айт! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в поздравлении.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства